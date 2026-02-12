Perez injustement critiqué ? Cadillac F1 remet en cause les jugements sur le Mexicain

À l’heure où Cadillac affine les contours de son ambitieux projet d’entrée en Formule 1 avec ses premiers essais hivernaux, l’écurie américaine peut déjà s’appuyer sur une certitude : l’expérience de ses pilotes. Alors que Sergio Perez reste marqué par une fin de parcours délicate chez Red Bull, Pat Symonds, consultant exécutif en ingénierie du programme Cadillac F1, a tenu à remettre les pendules à l’heure, estimant que le Mexicain a été jugé bien trop sévèrement ces dernières saisons.

Cadillac a frappé fort en officialisant un duo composé de Valtteri Bottas, ancien pilote Mercedes, et de Sergio Perez, passé notamment par Red Bull. Deux profils chevronnés pour accompagner un projet encore en phase de construction.

Présent lors de la première journée des essais de pré-saison à Bahreïn, Pat Symonds est revenu sur ses premières impressions concernant ses pilotes, à commencer par Bottas, qu’il connaît bien.

"Bien sûr, j’ai déjà travaillé avec Valtteri auparavant, chez Williams. J’ai vraiment aimé travailler avec lui. C’est un pilote très compétent, très rapide, qui fournit d’excellents retours."

Avant son départ de Red Bull à l’issue de la saison 2024, Perez a dû composer avec une pression constante face à Max Verstappen. Si le quadruple champion du monde a su exploiter à merveille les monoplaces de l’ère à effet de sol, le Mexicain a, lui, peiné à tirer le même niveau de performance d’une Red Bull très pointue. Une situation qui a alimenté de nombreuses critiques.

"Je ne connaissais pas Checo, donc c’était vraiment intéressant, même dès cette première séance de simulateur, d’écouter ce qu’il avait à dire. J’ai été très impressionné. Checo a eu une mauvaise presse ces deux dernières années et, à mes yeux, ce n’est pas mérité."

Symonds insiste sur le palmarès et l’expérience du Mexicain pour étayer son propos : "C’est un pilote très compétent, il a gagné des courses, il sait ce qu’il fait."

Le consultant a également évoqué le travail effectué avec Zhou Guanyu, pilote de réserve du projet Cadillac.

"Avec Zhou aussi, qui est notre pilote de réserve, là encore, les retours dans le simulateur ont été vraiment, vraiment très bons. Une éthique de travail vraiment excellente. Il est présent à chaque briefing, il sait exactement ce qui se passe."

Et de conclure avec optimisme sur l’ensemble du groupe réuni par Cadillac.

"Je pense que nous avons un très bel alignement de pilotes !"