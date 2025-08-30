’En pleine mutation’ : Mekies a digéré son arrivée chez Red Bull

Laurent Mekies admet que sa promotion soudaine au poste occupé précédemment par Christian Horner chez Red Bull Racing a été un choc.

Le Français a pris la place du Britannique 48 heures après le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet. Il a eu quelques semaines pour faire connaissance avec l’équipe puis enchainer deux Grands Prix en Belgique et en Hongrie.

Il a fini par une dernière semaine à l’usine puis, enfin la pause estivale obligatoire.

A Zandvoort, on a demandé au Français s’il avait eu le temps de digérer ce mois assez fou qu’il a vécu.

"C’était complètement inattendu pour moi. Dans les semaines qui ont suivi, j’ai eu beaucoup de conversations et j’avais l’impression d’être en pleine mutation. La pause estivale a donc finalement bien fonctionné pour digérer oui."

Mekies a ri lorsqu’on lui a demandé s’il avait vraiment réussi à décrocher.

"Vous n’essayez pas de me faire dire que j’ai enfreint le règlement de la FIA, si ?"

L’ancien homme de Ferrari, la FIA ou de Racing Bulls a expliqué que ce bouleversement avait été difficile pour sa famille.

"J’ai quitté l’Italie pour Silverstone pour la course, avec une valise pour trois jours. Mais je suis resté un mois en Angleterre."

"À mon retour au début du mois d’août, j’ai eu la chance de pouvoir me concentrer sur ma femme et mes trois fils pendant un certain temps. Vous comprenez pourquoi mes garçons ne me laissent pas lire un livre tranquillement."

"Dès ma prise de fonction, on m’a demandé si ma famille déménageait en Angleterre. Ma réponse était que je n’avais même pas assez de vêtements en Angleterre. Pour l’instant, ma famille restera en Italie."

Sa mission consiste désormais à sortir Red Bull de cette période de turbulences, sur et hors piste, avec la domination de McLaren et un changement réglementaire majeur qui se profile pour 2026.

"J’ai eu de nombreuses conversations avec les responsables de tous les départements. Il s’agit d’examiner chaque domaine pour voir ce qui peut être amélioré et comment rendre la voiture plus rapide."

"Cette équipe a dominé pendant des années et récemment encore, ces qualités n’ont pas toutes disparu d’un coup. Il n’y a pas de solution miracle pour atteindre le niveau de McLaren, il faut travailler sur tous les détails. Il faut repasser devant eux, devant tout le monde."

Red Bull est l’une des trois seules équipes à avoir apporté des pièces de développement pour la course de ce week-end.

"En termes de développement pur, notre équipe, comme la plupart des équipes dans la voie des stands, se concentre désormais sur 2026. Cependant, il est essentiel pour nous d’utiliser ces 10 courses restantes pour comprendre pourquoi cette saison ne s’est pas déroulée comme prévu."

"Il y a encore beaucoup de choses – surtout lorsqu’on n’est pas au niveau souhaité – que l’on peut utiliser lors des week-ends de course pour essayer et expérimenter. Cela vaut pour l’équipe, pour les pilotes, et c’est le travail que nous menons."

Bien que Red Bull ait terminé la dernière séance d’essais libres aujourd’hui avec près d’une seconde de retard sur McLaren, Mekies estime qu’ils sont en meilleure position que lors de la dernière manche.

"Ici, à Zandvoort, le circuit présente des caractéristiques similaires à celles de Budapest et même si nous sommes loin d’être assez rapides pour rivaliser avec McLaren, nous sommes de retour dans le coup en étant dans le groupe derrière les McLaren."

"Nous sommes loin, le temps au tour est assez pénalisant d’après ce que l’on peut voir en EL3. Mais nous sommes là pour tenter de décrocher la 3e place face aux meilleures Mercedes, aux meilleures Ferrari et peut-être à quelques autres voitures."