GP des Pays-Bas de F1 : Piastri bat Norris pour la pole, Hadjar est 4e !

La pluie aura été la véritable arlésienne de ces deux premiers jours de Grand Prix des Pays-Bas, puisque les qualifications vont se dérouler sans elle, après trois séances libres disputées sur une piste totalement sèche à Zandvoort.

Lando Norris a signé le meilleur temps des trois séances, mais l’écart face à ses rivaux, et notamment face à son équipier Oscar Piastri, était très limité. Comme souvent en EL3, les McLaren étaient un cran au-dessus de la concurrence, mais on a vu par le passé que ce n’était pas gage d’une pole position assurée.

Derrière, on dénombre pas moins de cinq équipes qui sont prêtes à jouer, peut-être pas la pole position, mais au moins le top 5. Mercedes s’est montré à la hauteur lors des EL3, en tout cas avec George Russell qui était le premier poursuivant des McLaren, tandis qu’Andrea Kimi Antonelli était en fond de classement.

Du côté de Ferrari, le week-end a été décevant, mais Charles Leclerc n’était pas très loin en essais ce matin, tout comme Max Verstappen, qui reste dans le top 5 depuis le début du week-end, malgré le fait qu’il vise un résultat en dehors de celui-ci en course.

Enfin, Williams et Aston Martin semblent prêtes à créer la surprise dans le top 10, voire le top 5, avec des places dans le top 3 pour Fernando Alonso et Lance Stroll hier, et une quatrième position pour Carlos Sainz ce matin, deux places devant l’autre Williams d’Alex Albon.

14h40 : George Russell et Mercedes ont reçu 7500 euros d’amende après un incident ce matin durant lequel le Britannique a tassé Alonso, alors dans un tour rapide, contre le mur. L’Espagnol a dû rentrer au stand pour éviter un accident à haute vitesse avec la Mercedes.

14h47 : Les chances de pluie sont quasi nulles pour cette séance qui débute sous un grand soleil, et devrait se tenir sous une météo clémente jusqu’à son terme. Restons néanmoins prudents puisque le circuit est à quelques centaines de mètres de la Mer du Nord, et la météo peut vite changer.

14h52 : La température de l’air est de 20 degrés, et la piste a grimpé à 34 degrés. Le risque officiel de pluie est de 10 %.

15h00 : C’est parti pour les qualifications du GP des Pays-Bas !

Q1 - 18 minutes

15h01 : Yuki Tsunoda est déjà en piste, tout comme Oliver Bearman, mais les favoris restent pour l’instant au garage.

15h03 : Esteban Ocon se plaint de bourrasques en piste.

15h04 : Bearman prend le meilleur temps en 1’10"262, quatre dixièmes devant Tsunoda, et loin devant Nico Hülkenberg ou les Alpine. Et Hamilton prend la main en 1’10"224 tandis que Leclerc est troisième à 0"397.

15h05 : Sortie de piste pour Lance Stroll ! Le Canadien tape à nouveau le mur dans l’avant-dernier virage avec le flanc de sa voiture et parvient à repartir et rentrer au stand. Il a mis deux roues dans l’herbe, ce qui ne pardonne jamais.

15h06 : Verstappen prend la tête provisoirement en 1’09"754, soit 0"470 de mieux que Hamilton.

15h07 : Stroll est désabusé : "C’est fini je présume ?", ce à quoi son ingénieur garde espoir : "On va voir ce qu’on peut faire, reste dans la voiture".

15h08 : Russell prend le deuxième temps à trois dixièmes de Verstappen.

15h09 : Norris prend le meilleur temps en 1’09"469, et Piastri se place deuxième à 0"158. Alonso est quatrième à moins d’une demi-seconde. Antonelli se place cinquième devant Russell, et Hadjar et Liam Lawson se placent juste derrière.

15h10 : Sainz et Albon sont pour l’instant hors du top 10.

15h11 : Leclerc ne fait pas mieux que 14e à six minutes de la fin de Q1, et Hamilton rentre au stand alors qu’il n’est pour l’instant que 11e.

15h12 : Ca sent la fin de séance pour Stroll, qui a quitté sa voiture.

15h15 : Piastri reprend la main en 1’09"338, mais tout le monde est en piste à l’exception de Stroll.

15h16 : Antonelli prend la cinquième position. Hadjar prend la septième place jusqu’ici occupée par Pierre Gasly. Sainz dépasse à son tour le Français en huitième place.

15h17 : Albon prend la cinquième place ! Gasly améliore et remonte septième. Leclerc est dans un tour de progression et il grimpe au neuvième rang, juste derrière Hamilton.

15h18 : Bortoleto prend la 13e place devant Hülknberg, et Lawson remonte au cinquième rang ! Ocon prend la 16e place à deux millièmes de la zone qualificative, et Colapinto prend le 15e temps. Tsunoda remonte au 12e rang et Hülkenberg ne fait pas mieux que 17e.

15h19 : 19e et dernier avec un temps, Bearman est à 0"924 !

Les éliminés sont Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bearman et Stroll.

Q2 - 15 minutes

15h27 : Leclerc a vu un animal : "Il y a un renard au virage 10, mais je crois qu’il prenait la voie de sortie".

15h28 : Leclerc fait un temps de 1’10"038, et Hamilton de 1’10"140. C’est moins rapide que leur temps de Q1.

15h31 : Russell en termine avec le meilleur temps en 1’09"636, immédiatement battu par Verstappen en 1’09"122 ! C’est bien mieux que leur temps de Q1.

15h32 : Norris fait une erreur dans le deuxième secteur mais il prend quand même le meilleur temps en 1’08"874, il bat le record de la piste pour 11 millièmes de seconde !

15h33 : Antonelli puis Hadjar se relaient en troisième position, alors qu’Alonso ne fait pas mieux que huitième. Piastri prend la deuxième place à 0"090 de Norris.

15h34 : Les Ferrari améliorent leur chrono. Leclerc remonte au quatrième rang, et Hamilton signe le meilleur deuxième secteur absolu pour prendre la quatrième place à son équipier.

15h37 : Les pilotes s’élancent les uns après les autres pour une dernière tentative.

15h39 : Russell gagne trois places et remonte sixième. Antonelli améliore également et se place derrière son équipier. Tsunoda en termine et ne fait pas mieux que neuvième.

15h40 : Gasly remonte dixième mais des pilotes améliorent derrière lui à commencer par Sainz, qui prend le septième temps. Hadjar améliore et remonte septième. Albon ne fait pas mieux que 12e, ce qui est décevant.

15h41 : Bortoleto en termine à son tour avec un chrono qui lui permet de se placer 11e avec le même temps au millième près que Tsunoda. Lawson est en train d’améliorer et remonte en septième place, éliminant Tsunoda. Les deux Racing Bulls sont en Q3 alors que l’équipe pensait qu’elle était trop loin pour y prétendre hier. Alonso prend à son tour le septième temps !

15h42 : Albon dit qu’il n’avait pas de pneus, apparemment à cause d’un train déjà usé, et il s’agace des erreurs de son équipe alors qu’il pouvait prétendre à la Q3 : "Pourquoi est-ce que l’on s’inflige ça ?"

Les éliminés sont Antonelli, Tsunoda, Bortoleto, Gasly et Albon.

Q3 - 12 minutes

15h47 : C’est parti pour la Q3 et les pilotes McLaren sont rapidement en piste.

15h49 : Tous les pilotes à l’exception de Verstappen vont en piste.

15h51 : Piastri prend le meilleur temps en 1’08"662, et Norris échoue à 0"012 !

15h52 : Russell prend un temps de 1’09"2, et Hamilton se place en quatrième position, juste devant Leclerc et Hadjar.

15h53 : Alonso, Sainz et Lawson sont à plus d’une seconde, et Verstappen est en piste. Le Néerlandais se place troisième à 0"386 de Piastri.

15h57 : A 3mn30 de la fin de qualif, les pilotes reprennent la piste. Les McLaren sortent en premier.

15h59 : Norris est en retard sur le premier secteur, et Piastri est en avance. Le Britannique semble s’être raté dans le deuxième secteur mais il est en avance dans le deuxième secteur alors que Piastri fait encore mieux !

16h00 : Norris est en retard à 0"088 de Piastri, et Piastri ne fait pas mieux non plus dans sa deuxième tentative mais il reste en pole provisoire !

16h01 : Hamilton améliore son temps et prend la sixième place seulement sous le drapeau à damier. Lawson prend le septième temps alors que Russell et Verstappen vont se battre pour la troisième place. Alonso n’est que neuvième.

16h02 : Russell ne fait pas mieux que quatrième, et Verstappen prend le meilleur deuxième secteur mais il reste troisième. Et Hadjar prend la quatrième place !

Piastri prend la pole devant Norris et Verstappen, mais c’est Hadjar qui vole la vedette au top 3 en se qualifiant quatrième, son meilleur résultat en qualifs cette saison !

Russell est cinquième devant les Ferrari de Leclerc et Hamilton, puis Lawson, tandis que Sainz et Alonso, très décevant dans cette qualification, se partageront la cinquième ligne.