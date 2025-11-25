’Du Max typique’ : un départ à Las Vegas qui a ébloui Mekies

À Las Vegas, Max Verstappen a une nouvelle fois rappelé pourquoi il reste l’un des meilleurs pilotes du plateau dans les moments clés. Parti deuxième derrière Lando Norris, le Néerlandais a immédiatement pris l’avantage dès le premier virage après une manœuvre autoritaire, et surtout parfaitement maîtrisée.

Un mouvement que Laurent Mekies, le directeur de Red Bull Racing, n’a pas hésité à saluer après la course. Le Français s’est longuement exprimé sur la performance du quadruple champion du monde… en commençant par ce départ "typique" de Verstappen.

"Le tour 1, le virage 1, il ne se trompe jamais, non ?" a souligné Mekies.

"C’était du Max typique : il a tout parfaitement exécuté, il a pris un bon départ, il a passé Lando. Vous êtes probablement mieux placés que moi pour juger, mais il ne se trompe tout simplement jamais."

Face à un Norris agressif dans sa défense, Verstappen a gardé son sang-froid, attendant la bonne ouverture lorsque la McLaren est allée trop loin dans le premier virage. Une lecture de situation et une exécution saluées à tous les niveaux chez Red Bull.

Si Verstappen a rapidement pris la tête, la suite n’a pas été aussi simple que prévu dans les premiers tours. Mekies le reconnaît : George Russell a joué un rôle bien plus menaçant qu’attendu.

"Dans les premières phases de la course, George était plus pressant que prévu," raconte le team principal. "Il nous a vraiment mis sous pression pendant cinq ou dix tours, puis il a commencé à décrocher, peut-être à cause du graining ou autre chose."

Quand la Mercedes s’est retrouvée hors de portée du DRS, Red Bull a pu reprendre le contrôle de la situation. Mais un moment clé restait à négocier : la première et unique salve d’arrêts.

Lorsque Russell s’est arrêté, Red Bull a dû décider si Verstappen devait couvrir la Mercedes immédiatement. Le dilemme était réel.

"C’était un moment critique : fallait-il couvrir l’arrêt de George ou non ?" explique Mekies. "Ce n’était pas clair du tout à ce moment-là, car on ne savait pas à quel point il serait rapide avec un train de pneus durs neufs. On a décidé de rester en piste. Max a pu continuer à pousser et à égaler le rythme de George."

Un choix payant : malgré huit tours supplémentaires, Verstappen ressortira tout près de Russell, preuve que la Red Bull conservait une bonne marge de performance.

La suite de la course n’a fait que renforcer la confiance de l’équipe dans le rythme du Néerlandais, notamment avec les pneus durs.

"Sur les durs, nous étions plus confiants. Les pneus mediums étaient encore en bon état quand on les a retirés, et Max pouvait pousser davantage. Je pense même qu’il avait plus de rythme que ce que vous avez pu voir."

À plusieurs moments, Norris a tenté de monter la pression. À chaque fois, Verstappen a répondu.

"Il y a eu deux ou trois occasions dans le deuxième relais où on lui a demandé d’augmenter le rythme parce que Lando attaquait. Et chaque fois que c’était nécessaire, il l’a fait."

Derrière cette domination, le Dr Helmut Marko souligne de son côté un détail qui n’apparaît pas à l’écran : un risque assumé par son pilote, impossible à lui retirer.

"Une course incroyable," résume le conseiller au sport automobile de Red Bull.

"Il a encore pris le premier virage de manière suprême."

Malgré une avance confortable en fin d’épreuve, Verstappen a encore poussé jusqu’au dernier tour. Un réflexe bien connu dans son pilotage, mais pas sans danger, comme le remarque Marko.

"C’était convaincant et, bien sûr, au dernier tour il a dû signer le meilleur tour encore une fois, avec une grosse marge. Vous ne pouvez tout simplement pas lui retirer ça, mais il y a un certain risque là-dedans."

Interrogé sur les raisons du succès de Red Bull à Las Vegas, Marko met en avant la gestion des pneus et un choix d’arrêt qui a permis à l’équipe de garder la main sur la course.

"Nous avons tout contrôlé exactement et nous avons mieux géré notre usure des pneus. Nous sommes restés en piste le plus longtemps et Max avait toujours des réserves. En ce sens, le réglage que nous avions fait, un peu sur la chance car il y a eu peu de roulage significatif en Libres, était clairement le bon."