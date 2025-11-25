Les ’erreurs’ récentes de Bortoleto n’inquiètent pas Sauber F1

Jonathan Wheatley n’est pas inquiet pour Gabriel Bortoleto, qui a eu trois incidents en piste en deux week-ends, dont deux étaient de sa responsabilité. Le pilote Sauber F1 s’est crashé au Brésil lors du Sprint, a été sorti par Lance Stroll le lendemain, et a harponné le Canadien au départ à Las Vegas.

Mais selon le directeur de l’équipe, le Brésilien n’est pas en train de perdre le contrôle, et il garde confiance en celui qui est encore un débutant, expliquant que son état d’esprit est le bon.

"Demander à un pilote de course de ralentir n’est pas toujours une tactique efficace !" s’est amusé Wheatley. "Non, il a commis une erreur. Il a mal évalué son point de freinage et a fait preuve d’une réelle humilité."

"Il est allé voir Lance après la course pour s’excuser, ce qui, je pense, montre une fois de plus le côté extrêmement positif de Gabriel dans la façon dont il gère ce genre de situations. Lui et moi avons eu une très bonne conversation après la course, juste tous les deux."

"Je l’ai déjà dit, mais ce qui est merveilleux avec la Formule 1, c’est que nous pouvons tout recommencer le week-end suivant, et celui d’après. Je suis sûr qu’il va oublier tout ça. C’est un nouvel apprentissage dans sa première année en Formule 1."

Les cinq dernières courses se sont déroulées sur des pistes que Bortoleto ne connaissait pas, et l’on revient ce week-end au Qatar, puis à Abu Dhabi la semaine prochaine, des circuits sur lesquels il a roulé en F2. Selon son patron, cela fera une véritable différence.

"Je pense que cela fait une grande différence. En fait, c’est un week-end assez délicat et j’ai été très impressionné par sa performance. Il est resté loin des murs. Il a de nouveau augmenté son rythme avec beaucoup de prudence."

"Il a été un peu trop prudent dans un secteur lors de son dernier tour chronométré. Je pense qu’il aurait facilement pu se qualifier pour la Q2. Aujourd’hui, je pense qu’il est facile d’oublier que c’est sa première saison, mais en réalité, c’était une véritable erreur de pilotage."

Wheatley n’est pas inquiet pour son pilote et assure que la déception d’un week-end totalement raté à domicile, avec deux accidents à Interlagos, ne l’a pas perturbé : "Je ne m’attarderais pas trop là-dessus. Je dirais plutôt que Gabriel disputait son premier Grand Prix du Brésil, son premier Grand Prix à domicile."

"En tant qu’équipe, nous avons fait de notre mieux pour limiter au maximum ses apparitions médiatiques et ses engagements auprès de ses partenaires, comme vous le savez tous. Mais je pense qu’il y a une pression. Elle est difficile à quantifier. Je pense donc qu’il faut simplement considérer cela comme une exception."

"Ce week-end, il a réalisé une performance très solide. Nico est un pilote très rapide et je pense que beaucoup de gens m’ont demandé il y a quatre mois s’il avait perdu ses capacités, s’il avait des difficultés en qualifications."

"Regardez aujourd’hui. Je pense que ce n’est que le flux et le reflux d’une saison de course. Je pense que ces voitures ont une fenêtre de fonctionnement très étroite, les marges sont très serrées. Cela semble simplement amplifié. Je n’y vois rien de particulier."

Et l’ingénieur de saluer l’arrivée massive de jeunes pilotes en Formule 1 cette année, et le niveau global du peloton : "Ce qui est formidable dans ce sport en ce moment, ce sont ces jeunes pilotes qui participent au championnat."

"Je pense que nous les avons tous vus connaître des hauts et des bas au cours de l’année. Ils ont connu des hauts et des bas en karting. Ils ont connu des hauts et des bas en Formule 2 et en Formule 3. Il faut adopter une vision à long terme. En tant qu’équipe, nous adoptons une vision à long terme."

"Lorsque vous décidez d’investir dans de nouveaux talents, d’intégrer quelqu’un dans l’entreprise, vous devez simplement accepter que cela fait partie du processus d’apprentissage. Malheureusement, je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que c’est de nos plus grosses erreurs que nous apprenons le plus."