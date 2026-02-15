Du grandiose au pitoyable : notre classement de toutes les présentations 2026 de F1

Après notre classement des livrées 2026, nous avons décidé de classer les présentations des équipes de Formule 1 cette année, alors que les équipes ont dû faire des lancements en tout début d’année civile, puisque la saison s’est lancée très rapidement.

Ayant suivi l’intégralité de ces lancements pour le meilleur et pour le pire, nous avons pu avoir une idée précise de la réussite et de l’efficacité de ces séquences qui servent souvent autant, sinon plus, à satisfaire les partenaires commerciaux que les fans.

Entre jolies présentations, packs médias complets, événements en direct ennuyeux et séquences gênantes de promotion des sponsors, ces 11 lancements ont offert un spectacle très différent selon les équipes.

Les votants : Franck Drui (FD) et Emmanuel Touzot (ET) ; une note sur 10 points chacun pour constituer une note sur 20.

Ferrari - 19/20

FD : La référence, chaque année, depuis que la Scuderia a choisi de révéler sa voiture directement en piste dans les minutes suivant sa présentation au monde entier. Cette année l’exécution était encore meilleure avec un envoi du matériel média compacté en quelques dizaines de minutes, sans attendre de longues heures pour les interviews. Un sans-faute ! 10/10

ET : Une présentation de puristes comme on peut l’attendre de l’équipe de Maranello, avec des images promotionnelles de la vraie voiture, des explications techniques, des déclarations des pilotes et du directeur, et des images de la voiture en piste dès les heures qui suivent, le tout à grand renfort d’agences photos pour voir la nouvelle monoplace en détails. Rien à redire. 9/10

Cadillac - 16/20

ET : Je ne dirais pas que j’ai aimé le côté incertain de l’heure de diffusion du spot publicitaire pendant le Superbowl, mais on peut reconnaître les ambitions de l’équipe avec la diffusion durant un tel événement et la présence d’une voiture à Times Square, à Manhattan. Un point enlevé, toutefois, pour le chrome présent sur les rendus 3D et absent sur la livrée finale. 8/10

FD : Comme le dit Emmanuel, cette présentation faisait peur ! L’horaire était inadapté aux Européens mais aussi aux Américains fans de F1 qui étaient probablement plus concentrés sur le Super Bowl. Mais l’exécution a été presque parfaite et de haut niveau. Et dans les heures qui ont suivi, la vraie Cadillac avec sa nouvelle livrée roulait à Bahreïn avec des photos diffusées dans la foulée. Gros moins pour les photos de l’évènement à Times Square qui auraient dû suivre dans la foulée de la publicité et ne sont arrivées que... le lendemain ! Dommage, c’est un peu passé inaperçu sauf pour les fans sur place. 8/10

McLaren - 15/20

ET : Beaucoup de blabla entre deux événements, mais une livrée hivernale plutôt réussie et présentée sans fioritures. La présentation de la livrée était complète avec des propos intéressants et un feu d’artifice spectaculaire pour boucler le show. 7/10

FD : Une livrée provisoire révélée avant une présentation classique dans les conditions du direct à Bahreïn avant les essais hivernaux, dans le garage de l’équipe et avec la vraie MCL40, les patrons et les pilotes. Du point de vue médiatique, ce lancement s’est étalé sur plusieurs semaines car il y aussi eu des interviews organisées à l’usine. Parfait pour soulager un peu notre travail alors ça vaut bien un 8/10.

Mercedes - 14/20

FD : Un lancement en deux parties qui nous a permis d’obtenir ce dont nous avions besoin du point de vue des médias. Les rendus 3D ont pu décevoir mais Mercedes n’a pas hésité à partager des images prises sur la piste lors de la séance d’essais le jour même. Et la présentation réelle de la voiture a eu lieu après les essais de Barcelone avec les patrons et les pilotes. Classique mais bien orchestré ! 7/10

ET : J’aurais mis autant de point que Ferrari si la présentation de la voiture s’était faite en un événement. Ici, on a eu une présentation 3D et un shakedown qui a suivi, puis une présentation commerciale deux semaines plus tard. Mais au moins, on a vu la vraie voiture en détail dès le jour de la présentation. 7/10

Red Bull - 12/20

ET : Un show à Detroit qui était logique et qui marquait de manière nette le retour de Ford en F1. Bon point, la vraie voiture était proche des rendus 3D, ce qui est positif. Mais une note moyenne à cause de l’horaire imbuvable et de la fuite une heure plus tôt à cause du différé. 5/10

FD : Un show marketing avant tout, avec des maquettes sur scène pour la livrée. Concevable vu le timing (mi-janvier) et l’éloignement (aux Etats-Unis). La diffusion en différé est entendable pour éviter les problèmes (et encore, Aston Martin F1 n’a pas su faire !) mais les fuites sont évidemment au rendez-vous dans ce cas là. La RB22 des rendus 3D a au moins donné le sourire à tout le monde avec sa livrée et son bleu iconique ! Je suis un peu plus généreux sur ma note qu’Emmanuel pour le show, la présentation du moteur avec la 3D. 7/10

Haas - 11/20

FD : Une formule presque identique à celle de Mercedes, des rendus préliminaires, des interviews avec le patron et les pilotes... mais organisées bien plus tard. Et dommage, pas de possibilité de questionner les responsables techniques de cette VF-26 ! 5/10

ET : Une présentation simple et efficace d’une voiture qui était certainement une version de développement de la vraie voiture. Pas de fioritures, mais au moins, ça n’a pas prétendu être ce que ça n’était pas. 6/10

Williams - 5/20

FD : Les perturbations causées par son absence lors des essais ont entraîné l’annulation des plans de lancement initiaux. Au final, la présentation de la livrée et la publication sur les réseaux sociaux de la nouvelle FW48 se sont avérées plutôt discrètes. Un lancement raté pour la nouvelle ère de la F1, celle qui doit vraiment être celle de James Vowles aux manettes. Aïe, ça commence mal. 3/10

ET : Une révélation de livrée spéciale qui n’a quasiment pas roulé à cause du retard de l’équipe, hormis lors du shakedown que l’on n’a pas vu. Et une présentation de livrée avec un modèle 3D sur lequel l’équipe n’avait même pas fait l’effort de mettre des suspensions complètes. On ajoute un point à ce piètre spectacle car les plans ont été perturbés par le retard. 2/10

Racing Bulls - 3/20

ET : Les mêmes défauts que le lancement de Red Bull, et l’impression de voir la cinquième roue du carrosse au lancement de l’écurie sœur, avec une présence quelque peu forcée. Rien de flamboyant. 3/10

FD : Rien à rajouter ! A se demander s’ils étaient là à part la maquette sur scène. On n’a même pas vu les patrons et les pilotes... Je vais être très sévère donc. 1/10

Alpine - 3/20

ET : Une présentation qui a commencé par cinq minutes de promotion du nouveau joyau de MSC Croisières, qui s’est poursuivie par des déclarations passives agressives de Flavio Briatore contre ses pilotes, et qui s’est terminée par des rendus 3D d’une voiture qui n’a rien à voir avec l’A526, pour présenter une livrée similaire à l’année dernière. 1/10

FD : Bon je trouve Emmanuel un poil sévère, au moins sur l’effort de revenir à des présentations réelles avec un show... sur le papier, c’était prometteur, mais c’était effectivement raté dans le rendu donné en ligne. Allez, un point de plus ! 2/10

Audi - 2/20

FD : On peut mettre 0 ? Pourquoi lancer une livrée une fois quand on peut le faire deux fois ? Très institutionnel, avec une attente étrangement longue à regarder des gens monter des escaliers, sans voir la voiture. Comme une marche funèbre. Peu de photos diffusées, peu d’informations aux médias pour rattraper tout ça. Désolé Audi, pour votre entrée en F1 cela aurait pu être tellement mieux et plus festif surtout. 1/10

ET : Un événement pour montrer une livrée qui est en fait la même que celle du concept montré fin 2025, avec des stickers de sponsors ajoutés. Le tout mené sans grand entrain, et avec des images d’invités se déplaçant lentement dans une ambiance morose, façon marche funèbre. Dur. 1/10

Aston Martin - 1/20

ET : Une affiche façon film qui met en avant Adrian Newey plus que les pilotes, un événement annoncé comme grandiose qui se résume à une présentation froide d’une maquette de la FOM avec livrée Aston Martin, le tout dans un streaming en différé, avec une ambiance terne et des bugs techniques dans la diffusion. Un fiasco total. 0/10

FD : L’événement aurait facilement pu prendre la première place avec la première Aston Martin d’Adrian Newey et une présentation spectaculaire. Mais le live (pré-enregistré) a démarré en retard, a été coupé plusieurs fois sur YouTube et les médias invités sur place n’ont même pas eu accès Newey, qui a esquivé les interviews ! Et ne s’est toujours pas exprimé d’ailleurs depuis la fin des essais de Bahreïn 1 ! Enfin la voiture visible n’était qu’une maquette mais le retard pris par l’équipe peut le justifier.

Je mets un point au moins pour les prises de parole qui ont pu être faites avant le show pour les médias et a apporté au moins un peu de contenu intéressant pour les fans sur les sites web, à défaut de les avoir eues pendant le show. 1/10