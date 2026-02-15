Aston Martin F1 ’ne règlera pas tous ses problèmes’ avant le début de saison

Aston Martin F1 a connu une semaine très difficile à Bahreïn, avec des manques de performances et de fiabilité au fil de la semaine. Mike Krack, le directeur sportif de l’équipe, admet que le retard déjà évoqué par Fernando Alonso et Lance Stroll est bien présent.

Selon lui, seules les équipes capables d’enchaîner énormément de roulage et d’afficher un début de performance seront heureuses, et il confirme que pour le moment, Aston Martin n’est pas dans cette catégorie.

"Ce qu’on voudrait faire, c’est faire 200 tours tous les jours et être en haut de la feuille des temps. Tant que l’on n’a pas ça, aucune équipe ne peut être contente, et personne ne serait content, donc ça répond à la question" a déclaré Krack.

"Nous sommes venus ici, nous avons eu un premier aperçu et nous devons réaliser que nous avons encore du travail à faire. Barcelone était vraiment un déverminage et nous avons réalisé, comme je l’ai dit, que nous devons travailler davantage."

"Il n’y a pas beaucoup de temps. Nous devons le reconnaître. Mais ensuite, je pense que nous établirons la bonne liste de priorités, nous commencerons à les traiter et nous serons dans une meilleure position la semaine prochaine."

"On doit étudier prudemment nos résultats cette semaine et étudier nos priorités. On ne règlera pas tous les problèmes que nous avons eu cette semaine pour la semaine prochaine, donc il faut régler les plus importants et se concentrer dessus."

"Peut-être qu’on en règlera cinq sur une longue liste, peut-être qu’on en règlera dix, le plus important est que l’on continue à travailler dur et que l’on analyse où l’on doit travailler le plus dur pour s’exécuter ensuite."

L’expérience d’Alonso est vue comme un moyen de progresser rapidement, tout comme le talent d’ingénierie d’Adrian Newey. Mais Krack salue aussi le travail de Stroll, ainsi que celui des pilotes de développement, Jak Crawford et Stoffel Vandoorne.

"Fernando a beaucoup d’expérience, et c’est très valable, mais ce n’est pas que lui. Il y a aussi Jak, Lance, Stoffel travaille aussi dans le simulateur, donc il y a beaucoup de pilotes impliqués. Nos pilotes principaux sont Lance et Fernando, ils nous ont donné des retours importants cette année et on doit les prendre en compte tout de suite."

"Ils veulent cela tout de suite et c’est normal donc on doit régler ces besoins, et pour eux, tout dépend des bases. Il faut être à l’aise dans la voiture, que l’on ait un bon opérationnel et qu’ils puissent rouler. On a deux pilotes qui peuvent nous guider et si l’on combine cela avec Adrian, on est en bonne position pour le futur."

Mais l’une des clés du succès de l’équipe dans le futur est aussi la relation avec Honda, pour que le constructeur japonais puisse développer son nouveau V6 hybride : "C’est comme pour une relation amoureuse, on doit commencer par se connaître et trouver une bonne communication."

"On est dans une bonne situation, on a commencé cette relation plus tôt que pendant ces tests, mais une fois en piste, c’est là que la réalité arrive. Mais on a un bon dialogue, une bonne communication et je suis heureux, j’ai confiance quant au fait que l’on ait un bon avenir ensemble."

Et de confirmer que l’équipe a réalisé la quantité de travail qu’elle a encore à abattre : "Je pense que la principale leçon de cette semaine est que nous avons énormément de travail. Nous avons une nouvelle voiture, un nouveau package, un nouveau partenaire, ou de nouveaux partenaires."

"Et nous devons tout intégrer. Il y a donc beaucoup de travail devant nous et nous avons dû apprendre cette semaine que nous ne sommes peut-être pas au niveau des autres. Mais je pense que le package a du potentiel et nous devons travailler dur pour le libérer."

Et si l’équipe doit désormais comprendre comment régler ses problèmes, Krack est convaincu que le potentiel sera possible à déployer dès que ce sera fait.

"Le plus important est d’abord de se lancer. Avant de développer complètement la voiture, il était crucial de prendre la piste à Barcelone. Même si c’était un peu tôt, nous avons eu beaucoup de petits problèmes qu’il faut déboguer, et cela prend du temps."

"Donc je pense qu’une fois que nous aurons réglé cela, une fois que nous serons bien lancés, nous pourrons analyser la voiture, analyser les faiblesses, analyser les potentiels d’amélioration, et je suis alors certain que nous pourrons faire de grands pas en avant."