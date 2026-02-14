Voici le classement des livrées des F1 2026 par notre rédaction

Après les dernières présentations de livrées 2026 et les premiers essais durant lesquels les 11 monoplaces de la saison 2026 de F1 ont pris la piste avec leur décoration définitive, la rédaction de Nextgen-Auto a pu se pencher sur les livrées et établir son classement de la plus belle monoplace.

Nous avons jugé uniquement les couleurs, et avons cumulé nos notes sur 10 pour vous donner un classement. La grande gagnante a été la Cadillac qui, avec sa livrée élégante et asymétrique, a été plébiscitée par la rédaction.

La Haas et son blanc plutôt classieux nous a aussi convaincus, et l’intégration du nouveau sponsor Toyota GR a été saluée. La Red Bull a fait débat, car les changements par rapport à l’ancienne décoration ont globalement plu. Mais elle a toutefois payé ses teintes sombres qui, sous certaines conditions, la font ressortir presque noire.

La Ferrari est plus appréciée cette année avec un rouge plus flamboyant et un blanc mieux intégré pour servir de toile de fond au logo HP. Mercedes a également eu des notes très variables, alors que l’équipe a fait évoluer sa décoration.

Aston Martin a cumulé quelques points, tout comme McLaren, même si cette dernière a été critiquée pour son manque d’audace. Williams n’a pas vraiment plu, tout comme Racing Bulls, tandis que la décoration Audi n’a pas convaincu. Alpine ferme la marche et paie son manque de changement, en plus de couleurs moyennement assorties.

Le classement des livrées de la rédaction :

Entre parenthèses les notes individuelles sur 10 de Franck, Alexandre et Emmanuel sur 10. La note finale est sur 30.

1. Cadillac - 28 pts (10+8+10)

2. Haas - 25 pts (7+9+9)

3. Red Bull - 22 pts (9+8+5)

4. Ferrari - 20 pts (9+4+7)

5. Mercedes - 18 pts (6+8+4)

6. Aston Martin - 16 pts (6+6+4)

7. McLaren - 15 pts (2+6+7)

8. Williams - 14 pts (4+4+6)

9. Racing Bulls - 13 pts (3+7+3)

10. Audi - 10 pts (4+2+4)

11. Alpine - 7 pts (1+5+1)

Le classement des livrées de nos lecteurs

Par ailleurs, nous avons aussi fait un sondage sur vos avis, et vous avez donné vos trois livrées préférées, ce qui permet de voir lesquelles sont les plus plébiscitées. A l’heure où sont écrites ces lignes, il y a eu 2466 voix exprimées, et ce classement est donc représentatif d’une opinion publique.

On note des similitudes, notamment la première place de Cadillac et la dernière d’Alpine, qui ont donc donné des sensations similaires de réussite... ou non. Et dans votre classement, Aston Martin et Audi sont gagnantes par rapport au nôtre, tandis que McLaren et Haas sont les perdantes.

Votre classement des livrées :

1. Cadillac - 15,69 %

2. Red Bull - 13,99 %

3. Ferrari - 13,1 %

4. Aston Martin - 12,94 %

5. Mercedes - 9,73 %

6. Haas - 8,52 %

7. Audi - 6,16 %

8. Racing Bulls - 5,31 %

9. Williams - 5,03 %

10. McLaren - 4,95 %

11. Alpine - 4,58 %