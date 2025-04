Drugovich remplacera Alonso dans l’Aston Martin F1 à Bahreïn ce vendredi

Felipe Drugovich, pilote d’essai et de réserve de l’écurie Aston Martin F1, prendra place au volant de l’AMR25 de Fernando Alonso pour la première séance d’essais libres du Grand Prix de Bahreïn ce week-end.

Le pilote brésilien prendra la piste pour cette séance de 60 minutes, recueillant des données et des informations pour la préparation de l’équipe pour le week-end de course et offrant à Felipe un temps de roulage précieux. Cette séance contribuera à son kilométrage total en Formule 1, qui dépasse actuellement les 9 100 km.

Felipe connaît bien ce circuit de 5,412 km, ayant déjà remplacé Lance Stroll, blessé, lors des essais de pré-saison 2023 sur ce même circuit.

"Je suis ravi de reprendre le volant d’une F1, surtout si tôt dans la saison. Je me suis préparé sur simulateur pour me familiariser avec la voiture, et Bahreïn est un circuit que je connais bien et que j’apprécie beaucoup. Je suis ravi de contribuer et de fournir à l’équipe les données nécessaires pour donner le meilleur d’elle-même ce week-end. Merci à toute l’équipe pour son soutien continu."

Andy Cowell, PDG et directeur d’équipe d’Aston Martin F1, ajoute : "Nous sommes ravis d’offrir à Felipe l’opportunité de piloter l’AMR25 à Bahreïn. Il a joué un rôle essentiel dans le programme de simulation de notre équipe à l’AMRTC et fournit régulièrement des retours précieux et pertinents qui contribuent au développement de la voiture. Felipe est une personne de confiance, et nous sommes convaincus qu’il fera un excellent travail en EL1 et contribuera à nos préparatifs pour le week-end de course."