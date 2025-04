Browning pilotera la FW47 à la place de Sainz lors des EL1 à Sakhir

Williams a annoncé que Luke Browning, pilote de la Williams Racing Academy, participera à la première séance d’essais libres du Grand Prix de Bahreïn 2025, effectuant ainsi l’une des quatre séances obligatoires pour les pilotes débutants cette année. Il remplacera Carlos Sainz.

Luke dispute actuellement sa première saison complète en Championnat de Formule 2 avec Hitech GP, où il a réalisé un excellent début de saison, montant sur le podium de la Course Sprint en Australie et terminant la première manche à la troisième place du classement.

Cela fait suite aux débuts impressionnants de Luke dans la discipline à Bakou l’année dernière, après avoir quitté la Formule 3 pour les trois dernières manches de la saison 2024, marquant des points lors de deux courses. Il a également participé aux Essais Libres 1 du Grand Prix d’Abu Dhabi peu après, découvrant pour la toute première fois une F1 lors d’un week-end de course.

Dans le cadre de sa préparation pour la première séance d’essais libres à Bahreïn, Luke a participé au programme TPC (Tests of Previous Cars) à Monza le week-end dernier, pilotant la FW45 aux côtés de Victor Martins, nouvelle recrue de l’Academy. La participation de Luke à la première séance d’essais libres s’inscrit dans la tradition de la Williams Racing Driver Academy, qui vise à ouvrir la voie à de jeunes talents en F1. L’obtention d’un baquet de F1 par Franco Colapinto, ancien élève de l’Académie, en est la preuve la plus récente.

"Avoir l’opportunité de participer à une nouvelle séance d’essais libres avec Williams est un rêve devenu réalité, et je gagne en confiance à chaque fois que je pilote la voiture," commente Luke Browning

"Mon objectif principal pour la première séance d’essais libres est de me familiariser avec les procédures et l’environnement de la Formule 1, et de capitaliser sur mon expérience acquise à Abu Dhabi en décembre dernier. Je suis impatient de voir la progression de la FW46 à la FW47 et je suis extrêmement reconnaissant envers James Vowles, Sven Smeets et l’équipe de Grove de m’avoir confié la voiture. Ce week-end a été une période de préparation intense, alors merci à tous les membres de la Driver Academy pour leur soutien dans mon développement jusqu’à présent."

Sven Smeets, Directeur Sportif de Williams Racing, ajoute : "Luke a réalisé d’importants progrès depuis son premier week-end en Formule 2 l’an dernier et a marqué de bons points lors de la première course de la saison en Australie. Son expérience en EL1, sa participation à notre programme TPC et son travail en simulateur l’ont bien préparé pour ce week-end et nous sommes impatients de le voir franchir une nouvelle étape dans son développement."