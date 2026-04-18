Doriane Pin teste une F1 pour la première fois de sa carrière à Silverstone

Mercedes F1 a offert à Doriane Pin, championne de la F1 Academy, son premier essai au volant d’une Formule 1 à Silverstone ce week-end. La pilote française a rejoint le programme de développement des pilotes de Mercedes en 2024 dans le cadre de son passage à la monoplace, après avoir fait forte impression en endurance.

Deuxième derrière Abbi Pulling lors de sa première saison en F1 Academy en 2024, elle a remporté le titre l’année suivante. Malgré un retour progressif vers l’endurance, elle est devenue pilote de développement pour l’écurie Mercedes F1 cette année.

Un rôle qu’elle concilie avec un retour à plein temps en endurance dans l’European Le Mans Series, qui a débuté par un podium de catégorie lors de l’ouverture de la saison à Barcelone le week-end dernier.

Pin retournera également aux 24 Heures du Mans pour la première fois en trois ans, après avoir été contrainte de déclarer forfait pour l’édition 2024 en raison d’une blessure, tandis que l’édition 2025 entrait en conflit avec son calendrier en F1 Academy.

C’est la Mercedes W12 de 2021 qu’elle pilote ce samedi à Silverstone, dans le cadre d’une séance TPC (Test of Previous Cars). Elle est la première pilote féminine à tester une F1 depuis que Jessica Hawkins a conduit l’AMR21 d’Aston Martin au Hungaroring en 2023.

"L’objectif de ma saison de course [en ELMS] est de remporter le championnat, mais aussi d’être performante aux 24 Heures du Mans, où nous serons également en lice. Donc, si nous pouvons obtenir de bons résultats là-bas, ce sera un élément positif qui pourra déboucher sur d’autres opportunités par la suite" a déclaré Pin au site officiel de la F1.

"Mais combiner les deux rôles et poursuivre le développement avec l’écurie de F1, tout en continuant à courir et à essayer de pousser et de donner le meilleur de moi-même à chaque fois, j’espère que ces deux aspects combinés apporteront de nouvelles opportunités et me permettront d’atteindre mon objectif."

"Je pense que nous avons tous le même but et nous travaillons tous dans cette direction, alors continuons à travailler."