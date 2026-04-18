Doriane Pin a impressionné Mercedes pour ses débuts en Formule 1

Doriane Pin a franchi une nouvelle étape majeure vient d’être franchie dans la carrière de . La Française a réalisé son tout premier roulage en Formule 1 sur le tracé de Silverstone, au volant d’une monoplace championne du monde, la W12 de la saison 2021, exploitée par Mercedes F1.

Pilote de développement de l’écurie allemande, la Tricolore de 22 ans n’a pas seulement découvert la discipline reine : elle a aussi impressionné par son rythme, la qualité de ses retours techniques et sa compréhension globale de la voiture. Sur la configuration National de Silverstone (2,639 km), elle a bouclé 76 tours, soit un total de 200 kilomètres parcourus au cours de la journée. De nombreuses photos sont disponibles sous cet article.

À l’issue de cette première expérience, l’émotion était palpable : "Piloter une Formule 1 pour la première fois aujourd’hui était irréel. Je suis très reconnaissante d’avoir eu cette opportunité et d’être entourée par cette équipe incroyable. C’était une occasion unique et je me suis assurée d’en profiter au maximum, tout en faisant le meilleur travail possible. Même si être une femme pilote ne me définit pas, c’était formidable de montrer ce dont nous sommes capables. C’était une journée extrêmement émouvante et je suis également reconnaissante d’avoir pu partager cette expérience avec ma famille."

La Française a également souligné l’écart technologique avec les machines qu’elle connaissait jusque-là.

"La W12 est évidemment très différente des autres voitures que j’ai pu piloter. Tout est différent, plus grand et plus puissant. Je suis heureuse d’avoir pu prendre confiance tour après tour et montrer ce dont j’étais capable."

Pour préparer ce baptême du feu, celle que l’équipe surnomme « Pocket Rocket » a multiplié les heures dans le simulateur, travaillant étroitement avec les ingénieurs afin de maîtriser les procédures spécifiques à la W12 et d’affiner sa compréhension technique.

Directeur de l’ingénierie en piste, Andrew Shovlin s’est montré particulièrement satisfait.

"C’était formidable de voir Doriane compléter une journée d’essais avec la W12 aujourd’hui. Cela marque une nouvelle étape importante dans ce qui s’annonce comme une carrière très prometteuse et passionnante, et cela fait également d’elle la toute première femme à piloter une Formule 1 Mercedes."

Il insiste également sur son attitude : "Sa préparation et son professionnalisme ont impressionné toute l’équipe et elle peut être très fière de ce qu’elle a accompli. Quelle que soit la discipline dont on vient, c’est toujours une étape énorme de monter dans une Formule 1, mais elle a semblé à l’aise dès les premiers tours et a pu prendre du plaisir à piloter la voiture à la limite."

Même enthousiasme du côté de Gwen Lagrue, responsable du développement des pilotes de Mercedes F1.

"C’est toujours très spécial pour un jeune pilote de conduire une Formule 1 pour la toute première fois. Aujourd’hui, c’est encore plus unique car Doriane est la première femme à piloter une Formule 1 Mercedes."

"Nous sommes très fiers de montrer à la prochaine génération de pilotes féminines que piloter une Formule 1 est possible. Je suis certain que nous verrons une femme courir en Formule 1 dans les années à venir et, en tant qu’équipe, nous serions extrêmement fiers d’atteindre cet objectif avec l’une de nos pilotes. Doriane peut clairement servir d’inspiration pour celles qui suivront ses traces, alors qu’elle poursuit sa carrière et son rôle de pilote de développement au sein de notre équipe."

Ce roulage s’inscrit dans une dynamique plus large, illustrant l’importance de filières comme la F1 Academy, dont Doriane Pin a été sacrée championne l’an dernier. Il souligne également l’engagement de Mercedes à développer les talents et à ouvrir des passerelles vers le plus haut niveau, tout en témoignant des progrès réalisés pour offrir des opportunités concrètes aux femmes en sport automobile.

La performance solide de la Française dans un contexte aussi exigeant met en lumière les fruits d’un investissement de long terme de l’écurie dans son développement. Elle poursuivra désormais ses fonctions de pilote de développement, avec un programme incluant du travail au simulateur, des activités à l’usine et en piste, une présence sur plusieurs Grands Prix ainsi qu’un rôle de soutien et de mentorat auprès de la pilote F1 Academy 2026 de l’équipe, Payton Westcott.