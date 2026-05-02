Surprise par McLaren et Ferrari, Mercedes F1 sauve les meubles en Qualif Sprint

Dans un vendredi contrasté à Miami, Kimi Antonelli a reconnu avoir vécu une séance de qualifications Sprint délicate, avant de se hisser finalement en première ligne pour la petite course demain. Le pilote Mercedes a salué la réaction de son équipe après un début de week-end perturbé, marqué notamment par des soucis techniques.

Dès les premiers tours de roue, la Mercedes s’est retrouvée en difficulté de puissance moteur, incapable d’exploiter pleinement son programme lors des essais libres, Antonelli étant notamment privé de roulage en pneus tendres. Une situation qui a pesé au moment d’aborder une séance qualificative très disputée face à McLaren, Ferrari et Red Bull Racing.

"C’était une séance assez brouillonne," a reconnu l’Italien. "J’ai beaucoup lutté avec la voiture. En mediums, je n’arrivais pas à faire un bon tour, puis en pneus tendres, tout d’un coup, la voiture s’est réveillée, je me suis senti plus à l’aise."

Malgré ces difficultés, le leader du championnat a su tirer profit de sa seule tentative en SQ3 pour arracher la deuxième place sur la grille, tandis que son équipier George Russell devait se contenter du sixième rang. Un résultat qui tient presque du soulagement pour Antonelli, conscient d’être passé proche d’un scénario plus compliqué.

"Bien sûr, c’est dommage de ne pas avoir essayé les tendres en Libres. Je pense qu’il y avait encore un peu de performance à aller chercher. Mais malgré tout, c’est un bon résultat et avec l’équipe, on a fait du bon travail pour se reprendre."

Face à la montée en puissance de ses rivaux, Antonelli n’a pas été surpris de voir l’écart se resserrer, voire s’inverser.

"On s’attendait à un week-end plus difficile, notamment parce que toutes les équipes ont apporté des évolutions majeures, ce qui a clairement réduit l’écart, voire les a mises devant nous."

Le pilote Mercedes pointe en particulier les progrès de McLaren, motorisée comme l’écurie allemande : "Les McLaren, avec le même groupe propulseur que nous, ont beaucoup amélioré la voiture, donc c’était attendu de les voir devant."

"Je pense qu’on peut être dans le match, et c’est ce qu’on va essayer de faire demain et aussi dimanche."

George Russell est donc sur la 3e ligne, en 6e place. Et il admet ne pas tout comprendre de cette première journée en Floride.

"C’est assez surprenant de voir à quel point McLaren et Ferrari ont progressé. C’est vraiment impressionnant. On savait qu’ils avaient probablement réduit l’écart, mais ils ont été plus rapides que nous toute la journée."

"De mon côté, j’ai eu du mal. Miami n’est pas un circuit que j’affectionne particulièrement, surtout par cette chaleur, mais ce ne sont que les qualifications du Sprint, alors on verra ce que demain nous réserve."

Relancé à propos de ses difficultés, il ajoute : "J’ai eu beaucoup de surchauffe des pneus. Dans la partie sinueuse au milieu du circuit, j’ai eu du mal à trouver le bon équilibre avec la voiture."

"J’ai été assez surpris par les progrès des autres. Je ne suis pas en bonne position sur la grille de départ. Les Sprints ne sont généralement pas très intéressants, mais la Chine était évidemment captivante, et ces règles offrent l’opportunité d’une vraie mini-course."