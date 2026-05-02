Albon écope d’une pénalité à Miami, Williams F1 montre quelques progrès

Alex Albon s’était qualifié 14e pour le Sprint de Miami, mais était sous le coup d’une enquête pour avoir dépassé les limites de piste. Le pilote Williams F1 a finalement reçu sa sanction, et il a écopé d’une annulation de tour qui le renvoie trois positions en arrière.

Il recule derrière Carlos Sainz, derrière Arvid Lindblad, et surtout derrière Liam Lawson, qui s’est montré très énervé à cause de la FIA et de son incapacité à pénaliser un pilote entre deux phases de qualification.

"Mieux, c’est sûr. Ca semble être une SQ2 méritée, et je suis satisfait. L’équipe a fait des progrès, les évolutions fonctionnent. On n’a pas beaucoup de temps pour tester les choses, mais on a beaucoup appris, on va étudier les données et voir ce qui était bon et mauvais, mais je suis heureux" a déclaré Albon.

"Je pense que ça a été notre séance de qualification la plus compétitive, si l’on regarde où nous étions en essais libres et où nous sommes maintenant. C’est encourageant, mais la course sera quand même difficile."

Carlos Sainz sera donc 14e au départ après avoir signé le 15e chrono, et il explique son agacement entendu à la radio en disant qu’il a connu de nombreux problèmes.

"C’est le pas en avant qu’on attendait. Un pas dans la bonne direction, on a pu aller en SQ2, malgré de nombreux problèmes de déploiement d’énergie de mon côté. A Suzuka, on était quand même éliminés en Q1 quand tout se passait bien" rappelle Sainz, qui a aussi commenté la pertinence des modifications apportées au règlement technique.

"J’espère que ça ira mieux sur d’autres circuits, car on savait qu’ici, ce ne serait pas un changement énorme. Mais ça n’a pas changé grand chose d’avoir ces changements, et on pense qu’il y aura un pas en avant de franchi avec les règles de 2027."