Coup dur pour Doohan : la Super Formula lui échappe !

L’avenir de Jack Doohan en sport automobile s’assombrit encore un peu plus. L’ancien pilote Alpine en Formule 1 ne participera finalement pas au championnat japonais de Super Formula, alors qu’un engagement pour la saison à venir semblait pourtant en bonne voie.

Âgé de 23 ans, l’Australien avait disputé sept Grands Prix avec Alpine avant de perdre son baquet au profit de Franco Colapinto lors de la première moitié de la saison 2025. Dans la foulée de cette éviction, Doohan envisageait déjà un nouveau départ au Japon, avec en ligne de mire une arrivée en Super Formula dès 2026, une discipline réputée pour son niveau élevé et son lien étroit avec la F1.

Tout semblait indiquer pendant l’hiver qu’il allait rejoindre Kondo Racing, mais l’écurie japonaise a officialisé un tout autre choix. L’équipe a annoncé la signature d’Ukyo Sasahara, qui occupera le dernier volant disponible aux côtés de Luke Browning, pilote de réserve Williams en Formule 1.

Si Jack Doohan sortait d’un premier contact compliqué avec la Super Formula - marqué par trois sorties de piste en trois jours consécutifs lors d’essais à Suzuka en décembre dernier, toutes au même virage - ces incidents ne seraient toutefois pas la cause principale de l’échec des négociations. Selon diverses spéculations, les discussions avec Kondo Racing ont pris fin faute d’accord financier, Doohan n’ayant pas été en mesure d’apporter le budget initialement attendu par l’équipe.

Cette issue laisse désormais planer de nombreuses incertitudes sur la suite de sa carrière. Le fils de l’ancien champion du monde moto Mick Doohan avait également été associé à un possible rôle de pilote de réserve chez Haas, dans le cadre d’un accord plus large impliquant Toyota et la Super Formula. Reste à savoir si cette opportunité est désormais définitivement écartée.

Cette nouvelle déconvenue intervient seulement quelques semaines après la séparation officielle entre Doohan et Alpine. Après avoir perdu son baquet de titulaire, l’Australien avait conservé un rôle de pilote de réserve au sein de l’écurie française jusqu’à la fin de l’année passée. Alpine avait alors communiqué sur une décision commune de ne pas poursuivre la collaboration pour la saison 2026 de Formule 1.

"Nous avons trouvé un accord mutuel avec Jack Doohan pour ne pas continuer ses services avec l’équipe pour le championnat du monde de Formule 1 2026 et lui permettre de poursuivre d’autres opportunités de carrière," avait déclaré Alpine dans un communiqué.

"L’équipe souhaite remercier Jack pour son engagement et son professionnalisme au cours des quatre dernières années, sur et en dehors de la piste, et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite."

Sans programme confirmé à ce stade, Jack Doohan se retrouve désormais face à un tournant majeur de sa jeune carrière, dans un contexte où les portes semblent se refermer aussi vite qu’elles se sont ouvertes.