La maladie freine à nouveau Rovanperä sur sa route vers la F1

Le parcours de Kalle Rovanperä en monoplaces a connu un nouveau coup d’arrêt. Le pilote finlandais a été contraint de manquer le dernier week-end de la Formula Regional Oceania, une maladie l’ayant empêché de prendre part aux dernières courses de la série disputée en Nouvelle-Zélande.

Selon le quotidien finlandais Ilta-Sanomat, le pilote de 25 ans est tombé malade après les essais organisés jeudi dernier. Victime d’une gastro-entérite, Rovanperä a d’abord dû renoncer aux roulages du vendredi, avant que tout espoir de retour en piste ne soit définitivement écarté pour la suite du week-end.

Son manager, Timo Jouhki, a confirmé que la décision avait été prise dès le samedi matin.

"La décision a été prise samedi matin, lorsqu’il ne se sentait toujours pas bien et qu’il avait une légère fièvre," a expliqué Jouhki.

"Il n’y avait aucun intérêt à prendre le volant dans ces conditions."

Rovanperä aurait ensuite quitté la Nouvelle-Zélande dans la plus grande discrétion avant les courses du dimanche, afin de rentrer en Europe. Malgré cette fin prématurée, son entourage estime que le programme de janvier reste bénéfique pour la suite de son apprentissage en monoplaces.

"Ce mois a été très formateur," a poursuivi Jouhki. "Le développement a été plutôt bon, surtout si l’on considère que nous partions de zéro."

Sur le plan sportif, le meilleur résultat de Rovanperä dans la série reste une troisième place obtenue sous la pluie. Ses trois dernières courses ont ainsi débouché sur un podium, une cinquième place et une septième place. Il termine finalement 16e du classement général, alors qu’il occupait la 11e position avant de tomber malade.

Ce nouvel incident fait suite à un mois de décembre compliqué, au cours duquel ses premiers essais en Super Formula avaient déjà été perturbés par des vertiges liés à des problèmes d’orientation. L’attention de Rovanperä se tourne désormais vers de nouvelles séances d’essais en Super Formula sur le circuit de Suzuka plus tard ce mois-ci, avant le début du championnat prévu en avril.

Son manager appelle toutefois à la prudence quant aux attentes immédiates.

"Aller au Japon reste avant tout une phase d’entraînement et d’accumulation de kilomètres," a rappelé Jouhki.

"Il est difficile de dire si l’on peut déjà attendre des résultats là-bas."