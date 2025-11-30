Deuxième, Piastri reconnait que l’erreur de McLaren F1 est ’dure à avaler’

Oscar Piastri avait réussi le week-end parfait après le départ de la course du Grand Prix du Qatar, puisqu’il avait signé deux pole positions, gagné le Sprint, et il menait la course principale. Mais une Safety Car au septième tour et une mauvaise décision de McLaren F1 sont venues tout gâcher.

Tout le monde s’est arrêté sauf lui et Lando Norris, que l’équipe a voulu laisser en piste. Malgré leur prétendue volonté de garder plus de flexibilité, c’est surtout une faute stratégique qui a coûté la victoire à Piastri et l’a offerte à Verstappen.

La situation se complique pour lui, car il est à 16 points de Norris et à quatre unités de Verstappen devant lui, ce qui ne lui donnera aucune priorité à Abu Dhabi au sein de l’équipe de Woking.

"On n’a pas pris la bonne décision ce soir, j’ai fait la meilleure course que je le pouvais et je ne pouvais rien faire de plus. Mais c’était impossible de battre Max" déplorait un Piastri très touché par cette situation.

"Avec le recul, il est évident de savoir ce qu’on aurait dû faire, mais on en discutera" poursuit l’Australien, qui essaie de voir le positif mais reconnait qu’il est très frustré. "Ce n’est pas totalement mauvais, ça a été un bon week-end, le rythme était très bon, mais c’est dur à avaler."