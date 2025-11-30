Sainz ’ne pourrait pas être plus heureux’ après un podium au Qatar

Carlos Sainz a signé une très belle performance au Grand Prix du Qatar avec un deuxième podium cette saison. Williams F1 retrouve le top 3 une nouvelle fois, et de manière étonnante, sur un circuit où elle s’attendait à être en retrait.

Le pilote espagnol a profité d’une erreur stratégique de McLaren et des difficultés de Mercedes, après avoir pris un bon départ, pour remonter et sauver une troisième place face à Andrea Kimi Antonelli puis Lando Norris.

"Je suis tellement content, si fier de toute l’équipe, de ce qu’on a fait aujourd’hui, car on est arrivés en pensant que ce serait le week-end le plus difficile de l’année et on repart avec un podium" a déclaré Sainz.

"On a réussi le rythme, on était plus rapides que prévu, on a réussi la stratégie, on a réussi la gestion des pneus, le départ, les défenses, et je signe un podium inattendu, je ne pourrais pas être plus heureux."

Si Sainz est heureux, c’est aussi parce qu’il a réussi à sauver sa saison, d’abord avec un podium à Bakou, puis un ici au Qatar, ce qui lui permet de marquer de nombreux points, et d’assurer largement la cinquième place à Williams.

"On a tout fait comme il le fallait aujourd’hui, on a eu une première moitié de saison difficile où les choses ne se mettaient pas bout à bout, mais on a saisi les opportunités en fin de saison et c’était inattendu d’avoir ce podium."