’Tout est possible’ : Verstappen juge sa chance de titre ’incroyable’ après sa victoire au Qatar

Max Verstappen n’en espérait pas tant ! Troisième sur la grille, deuxième après le départ, le pilote Red Bull a gagné la course du Grand Prix du Qatar grâce à une énorme erreur de McLaren F1, qui n’a pas fait rentrer ses pilotes au septième tour lorsque la Safety Car est entrée en piste.

De là, il s’est retrouvé en tête et a pu gérer la course en décalage avec Oscar Piastri et Lando Norris. Le Néerlandais ne cachait pas sa joie au terme de la course, et après sa 70e victoire en carrière.

"C’était une course incroyable, on a pris la bonne décision de s’arrêter lors de la voiture de sécurité, c’était la bonne décision, c’est incroyable d’aller en lutte pour le titre à la dernière course" a déclaré Verstappen.

"On était en décalage stratégique, mais pour nous c’était une course très solide sur un week-end un peu difficile. Mais on est encore en course et c’est le plus important. Tout est possible maintenant, on verra, mais je ne m’inquiète pas trop."

Interrogé sur la décision tactique de McLaren, le Néerlandais a admis qu’il ne l’avait pas comprise, même si le fait de s’arrêter au septième tour et de devoir faire deux relais de 25 boucles ensuite était inquiétant.

"C’est une décision intéressante, on avait un peu d’avance mais il fallait garder les pneus en vie pendant 25 tours malgré la forte dégradation, et on y est arrivés."