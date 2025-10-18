Deuxième du Sprint, Russell est ’content d’avoir tenté’ de dépasser Verstappen

George Russell a inscrit sept points supplémentaires au championnat en terminant deuxième du Sprint du Grand Prix des Etats-Unis derrière Max Verstappen. Le pilote Mercedes F1 a profité du chaos au départ pour remonter et se placer derrière le vainqueur du jour.

Il a même tenté une attaque osée durant le Sprint, et a poussé le pilote Red Bull hors de la piste. Il admet avoir tenté une attaque un peu osée mais explique qu’il devait le faire.

"Je savais que je n’aurais pas beaucoup d’opportunités avec Max, donc j’ai vu ma chance, mais j’étais un peu loin. Je suis content d’avoir tenté, et la deuxième place est mieux que ce qu’on attendait, on marque des points importants" a déclaré Russell.

Le Britannique était au milieu du groupe de tête quand l’incident impliquant les McLaren, Nico Hülkenberg et Fernando Alonso a eu lieu, et il admet avoir été chanceux de ne pas avoir été impliqué dans l’accrochage.

"J’étais à l’extérieur j’ai tout tenté, et j’ai vu que tout le monde à l’intérieur faisait pareil, et je me suis dit que ça n’allait pas bien finir. Je n’avais que ma perspective, mais il semble qu’il y avait trois voitures côte à côte au premier virage."