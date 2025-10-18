Deuxième du Sprint, Russell est ’content d’avoir tenté’ de dépasser Verstappen
Le pilote Mercedes F1 signe encore un bon résultat
George Russell a inscrit sept points supplémentaires au championnat en terminant deuxième du Sprint du Grand Prix des Etats-Unis derrière Max Verstappen. Le pilote Mercedes F1 a profité du chaos au départ pour remonter et se placer derrière le vainqueur du jour.
Il a même tenté une attaque osée durant le Sprint, et a poussé le pilote Red Bull hors de la piste. Il admet avoir tenté une attaque un peu osée mais explique qu’il devait le faire.
"Je savais que je n’aurais pas beaucoup d’opportunités avec Max, donc j’ai vu ma chance, mais j’étais un peu loin. Je suis content d’avoir tenté, et la deuxième place est mieux que ce qu’on attendait, on marque des points importants" a déclaré Russell.
Le Britannique était au milieu du groupe de tête quand l’incident impliquant les McLaren, Nico Hülkenberg et Fernando Alonso a eu lieu, et il admet avoir été chanceux de ne pas avoir été impliqué dans l’accrochage.
"J’étais à l’extérieur j’ai tout tenté, et j’ai vu que tout le monde à l’intérieur faisait pareil, et je me suis dit que ça n’allait pas bien finir. Je n’avais que ma perspective, mais il semble qu’il y avait trois voitures côte à côte au premier virage."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Mercedes F1
- Antonelli est frustré malgré le point de la huitième place dans le Sprint
- Deuxième du Sprint, Russell est ’content d’avoir tenté’ de dépasser Verstappen
- Contrats et clauses chez Mercedes : le marché des pilotes sera très ouvert pour 2027
- Russell raconte ’une enfance solitaire’ et ses anxiétés passées
- Russell a prolongé mais Wolff révèle des clauses de sortie : Verstappen, le vrai plan de Mercedes F1 ?