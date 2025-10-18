Verstappen a fait ’le plus important’ en gagnant le Sprint mais les McLaren l’inquiètent

Max Verstappen a remporté le Sprint d’Austin devant George Russell et Carlos Sainz, après une course bien gérée depuis la pole. Le pilote Red Bull inscrit huit points importants alors que les deux pilotes McLaren F1 ont été impliqués dans un accrochage au départ.

Oscar Piastri et Lando Norris concèdent donc huit points au Néerlandais, qui revient à 33 points du Britannique et à 55 unités du Britannique, et qui va essayer de reprendre davantage de points lors de la course demain.

"Le départ était bon, il y a eu la voiture de sécurité à cause de l’incident au premier virage. Il m’a fallu plusieurs tours après la relance pour avoir du rythme, donc on doit comprendre ce qui s’est passé" a déclaré Verstappen.

"Mais on a gagné le Sprint, ce qui est le plus important. Je regarde déjà vers demain pour voir ce qu’on peut faire pour être meilleurs en rythme de course et se battre contre les McLaren, car on n’a rien vu de leur part."

Le quadruple champion du monde veut désormais comprendre comment il peut réussir à petre plus performant en course, car il craint les performances des McLaren demain : "On va regarder, on a quelques idées, et on essaiera de faire un peu mieux demain."