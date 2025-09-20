Leclerc dans le mur avec une Ferrari qui s’est effondrée avec les pneus médium

Charles Leclerc dans le mur lors des qualifications à Bakou, cela a un goût de déjà-vu malheureusement pour le Monégasque.

Le pilote Ferrari a réédité son erreur de 2019, sa première année avec la Scuderia, alors qu’il avait signé 4 poles consécutivement lors des autres éditions qui ont suivi, de 2021 à 2024. En 2020, pour cause de Covid, il n’y avait pas eu de course en Azerbaïdjan.

Comme il a été le premier à se crasher en Q3, il partira 10e demain, derrière Oscar Piastri, l’autre pilote parti à la faute dans la dernière séance.

"Je pense que Lewis [Hamilton] était un peu plus rapide dès le départ et plus régulier que moi pendant le week-end. J’ai eu beaucoup de mal, alors que d’habitude, quand je viens à Bakou, tout se passe naturellement," analyse Leclerc après les qualifs.

"Cette année, malheureusement, cela n’a pas été le cas. Je ne comprends pas pourquoi et, lors des qualifications, j’ai beaucoup modifié la voiture pour essayer de changer les sensations."

"Les sensations s’amélioraient jusqu’à ce que nous montions les pneus médium, puis tout s’est effondré. C’était très difficile lorsque nous avons monté les pneus médium."

"Pour une raison quelconque, hier, ils semblaient être les meilleurs pneus pour notre voiture, mais aujourd’hui, nous n’avons jamais réussi à trouver le bon réglage et cela a rendu les choses très difficiles. Cela s’est fini dans le mur."

Pressé d’expliquer la différence incroyable entre hier et aujourd’hui, Leclerc a ajouté.

"Honnêtement, on était nulle part. Pendant tout le week-end, j’ai eu beaucoup de mal de mon côté, on avait de la performance mais c’était très difficile de tout mettre bout à bout. On a fait de gros changements pour la qualif sur la voiture, ça allait dans la bonne direction mais j’avais énormément de mal à mettre les pneus dans la bonne fenêtre dans le premier tour, et surtout les mediums."

"Les conditions étaient compliquées, oui, mais il n’y avait pas une énorme différence avec le premier set de mediums que j’avais mis en Q2. J’étais sur de la glace pour les premiers tours avec ce composé là."

"Donc je ne pense pas que ce soient les conditions, c’est la manière dont on mettait les pneus dans la bonne fenêtre, ce que Williams a très bien fait avec Carlos sur le premier tour en Q3. Moi je n’ai pas réussi et je fais une erreur, donc ce sera difficile de retourner la situation pour le week-end."

Leclerc ne perd pas espoir de faire une belle remontée en course.

"Il y a une opportunité, mais ça va être difficile de revenir en tête de toute façon. Cependant, il y a une opportunité et je vais aller de l’avant et essayer de passer un excellent dimanche après un samedi décevant."

"Normalement, c’est l’inverse qui se produit quand je viens ici, donc j’ai hâte de renverser la situation."