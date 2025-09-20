Tsunoda signe sa meilleure qualification avec Red Bull mais n’est ’pas content’
Un mauvais tour en Q3 mais de l’espoir en course
Yuki Tsunoda a signé le sixième temps des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan, ce qui représente sa meilleure position pour un départ sous les couleurs de Red Bull. Le pilote japonais est satisfait de cela mais a tout de même quelques regrets.
En effet, il pense avoir raté son dernier tour en Q3 et est convaincu qu’il y avait mieux à faire. Mais après s’être montré optimiste vendredi soir sur le rythme de ses longs relais, il est convaincu de pouvoir vivre un bon dimanche.
"Je m’en contente, c’est la meilleure position de départ que j’ai eu dans une Red Bull. Dans ce genre de qualification, tout peut mal se passer. Je ne suis pas content avec mon tour de Q3, mais dans le même temps, je me contente de la sixième place et j’ai hâte d’être à demain" a déclaré Tsunoda.
"J’espérais davantage, mais avec les longs relais, ça tourne davantage en confiance qu’en espoir. C’est positif. Je n’ai fait qu’un long relais après les changements pour adapter la voiture à mon style, j’ai pu faire un tour de meilleur qualité et confirmer les progrès pour être au niveau que je voulais."
