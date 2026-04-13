Supernova ou trou noir ? Hill questionne le projet de Newey avec Aston Martin F1

Champion du monde 1996, Damon Hill s’interroge sur la trajectoire du projet Aston Martin F1 associé à Honda et mené par Adrian Newey : une future "supernova" ou un "trou noir" aux conséquences destructrices ?

L’arrivée d’Adrian Newey, figure emblématique de la conception en Formule 1, avait suscité une immense attente à l’aube de la saison 2026. La monoplace AMR26, première conçue sous sa direction et motorisée par Honda, incarnait un nouveau départ ambitieux.

Des difficultés de jeunesse étaient anticipées, mais pas à ce niveau. Après plusieurs courses, Aston Martin pointe en fond de classement constructeurs, sans le moindre point, à l’exception également de Cadillac F1, autre nouvelle structure encore en quête de repères.

À Suzuka, circuit de châssis et d’aérodynamique par excellence, la situation a atteint un point critique : la monoplace britannique s’est révélée la plus lente sur un tour face à l’équipe américaine. Seul Fernando Alonso a vu l’arrivée, en 18e position, signant la première arrivée en Grand Prix pour le duo Aston Martin-Honda.

Habitué à repousser les limites du design, Adrian Newey n’a pas tardé à défendre son concept, affirmant que le châssis de l’AMR26 était le "cinquième meilleur" du plateau.

Un point de vue soutenu en interne, puisque Mike Krack, responsable des opérations piste, a souligné l’impact des problèmes rencontrés, évoquant davantage un souci de fiabilité, notamment des vibrations de batterie, qu’un réel déficit de performance.

Pour Damon Hill, cette approche optimise et audacieuse est à double tranchant.

"Si vous disiez à Adrian : ’On serait en sécurité en restant dans ce cercle’, il répondrait : ’Et que se passe-t-il si on sort du cercle ?’ C’est ce qu’il fait toujours. Il va continuer à pousser dans cette direction, et quelque chose en sortira."

"Soit ça ne marchera jamais, ce qui est peu probable, parce que ça marche presque toujours, mais cela prendra du temps."

"Combien de temps cela va-t-il durer avant qu’ils obtiennent un retournement de situation ? Que son concept extrême fonctionne ?"

Le Britannique pousse la réflexion plus loin, évoquant une possible "catastrophe".

"Y a-t-il un moment où Adrian provoquera une catastrophe, parce qu’il pousse les choses à un point où sa compétitivité prend le dessus ? Adrian est quelqu’un qui a une vision de la perfection et qui veut embarquer tout le monde avec lui."

"Un peu comme Moïse, tout le monde se demande : ’Où est cette terre promise ? On n’est pas sûr d’y arriver’. Il y aura un moment où il devra dire : ’Faites-moi confiance, on va y arriver’. Et combien de temps avant que certains disent : ’Peut-être qu’il a perdu la tête’."

Malgré ces interrogations, Damon Hill choisit de faire confiance à l’alliance entre Aston Martin, Honda et Adrian Newey. Pour lui, "ce projet a tout pour devenir une supernova plutôt qu’un trou noir".

"Nous devons voir si Adrian peut y arriver, ou s’il y a tout simplement trop à régler avec Honda. J’ai confiance qu’il va y arriver. J’ai le sentiment qu’il sait que tout cela va finir par se résoudre."

"Quand on regardera le début de saison à la fin de l’année, il y aura des preuves évidentes qu’il était sur la bonne voie depuis le début."