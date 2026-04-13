Cadillac F1 fixe une date pour l’arrivée de son moteur en compétition

Le moteur Cadillac F1 fabriqué par General Motors devrait faire son arrivée sur la grille de la Formule 1 en 2029. C’est ce qu’a confirmé le chef du projet de l’équipe, qui explique que le calendrier de la réglementation n’aura pas d’impact sur le projet.

Le premier moteur de F1 de General Motors pourrait avoir une durée de vie limitée s’il arrive en 2029 et que la réglementation moteur change en 2031, mais il souhaite que l’unité de puissance soit installée dans les monoplaces Cadillac le plus tôt possible.

"En fait, le projet est en avance sur le calendrier. À l’heure actuelle, nous prévoyons de mettre en service le bloc propulseur de Cadillac pour la compétition en 2029" a confirmé Dan Towriss, le PDG de TWG Motorsports, et donc patron du projet Cadillac F1.

"Il y a également des évolutions concernant la réglementation moteur, donc nous suivons tout cela de près. Mais en ce qui concerne l’actuel ensemble de règles, nous sommes dans les temps pour avoir une unité de puissance pour 2029."

La relation avec Ferrari pourrait donc être différente au fil des années en tant que client, surtout à mesure que Cadillac apprendra des nouvelles voitures pour développer son propre moteur.

"En termes de propriété intellectuelle, oui, tout le monde doit apporter la sienne. Ferrari a la sienne, et avec le groupe GM Performance Power Units, qui fait partie de l’équipe de Formule 1, nous développons notre propre propriété intellectuelle."

"Nous développons nos propres moteurs et apportons notre propre produit de travail sur la grille de la Formule 1. Ces deux entités seront donc complètement séparées. Nous serons une équipe cliente de Ferrari pendant que nous construisons nos propres moteurs, et ce sera le travail de GM."

La Formule 1 pourrait garder la formule moteur actuelle jusqu’à la fin de la saison 2030, mais Cadillac espère arriver avant : "Comme je l’ai dit, nous suivons de très près les discussions sur les règlements. Il est possible que la réglementation change avant 2031. Il est possible qu’elle ne change pas avant 2031."

"Indépendamment du financement, je pense qu’il est important que nous voyions un moteur Cadillac sur la grille dès que possible. C’est vraiment l’objectif principal de mon point de vue. S’il existe des moyens d’accélérer le processus, nous le ferons. Mais pour l’instant, l’objectif reste 2029."