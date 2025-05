Des négociations existent pour tenter de sauver le Grand Prix à Imola

Selon les médias italiens, des négociations sont en cours pour tenter de renouveler le contrat d’Imola, qui arrive à échéance. Rien ne semble donc perdu pour la course de l’Emilie-Romagne, que l’on disait condamnée il y a quelques jours encore à laisser sa place à d’autres Grands Prix.

Le président et organisateur de la course est l’ancien propriétaire d’écurie bien connu Gian Carlo Minardi. Interrogé sur les récentes déclarations de Stefano Domenicali, PDG de la F1, selon lesquelles Imola aurait du mal à continuer à coexister avec un calendrier qui comporte un accord plus long avec Monza, l’Italien s’est voulu plus optimiste.

"Notre mission est de démontrer que nous sommes capables de continuer à organiser un Grand Prix, et de mettre en difficulté ceux qui devront décider de la composition du calendrier," a déclaré Minardi à l’approche de la dernière course du contrat actuel d’Imola.

"Les négociations existent. Elles ont même déjà commencé. Les prochains jours seront importants, car tout le monde sera présent et il sera plus facile de se retrouver autour d’une table."

Point crucial pour Imola, l’événement bénéficie du soutien du président de la région Émilie-Romagne, Michele de Pascale.

Il a déclaré à La Gazzetta dello Sport : "Pour les institutions, ce n’est pas une question de budget, car il y a un fort intérêt à poursuivre. Les négociations sont en cours depuis un certain temps. Monza n’empêche pas Imola d’être également présent."

Flavio Siniscalsi, chef du département des sports au Conseil des ministres italien, a également commenté les négociations d’Imola.

"Les efforts des autorités locales et nationales sont essentiels. Nous devons encourager et renforcer la collaboration interinstitutionnelle."