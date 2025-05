Marko calme les rumeurs sur sa future retraite de la F1

Le Dr Helmut Marko a tempéré les rumeurs grandissantes selon lesquelles il pourrait prendre sa retraite prochainement.

Le conseiller influent et de longue date de Red Bull a récemment déclaré que le quadruple champion du monde Sebastian Vettel serait son successeur idéal, ce dernier n’excluant pas ce scénario.

De plus, parallèlement à ses déclarations initiales sur Vettel, des rumeurs circulaient déjà sur une possible retraite de Marko, 82 ans, qui a survécu de justesse aux turbulences de la direction de Red Bull il y a tout juste un an.

Cependant, interrogé sur l’état des discussions avec Vettel, l’Autrichien déclare : "Ce n’était qu’une idée de ma part."

"Mais la décision de m’en aller n’est pas encore prise – nous en sommes encore loin," insiste Marko.

"Je ne sais pas qui veut me mettre à la retraite à la fin de l’année, mais je n’envisage certainement pas de le faire pour l’instant."

"Comme on dit, qui se repose rouille."

Concernant les pilotes, son domaine d’expertise, Marko semble d’ailleurs déjà regarder au-delà de 2025, année où Liam Lawson a déjà été rétrogradé et remplacé par Yuki Tsunoda.

"Yuki s’améliore de plus en plus. C’est le premier coéquipier de Max Verstappen à pouvoir goûter voire s’approcher des performances de Max. Malheureusement, quand la pression monte, il commet encore des erreurs. Mais les données que j’ai pu voir sont très encourageantes."

Des rumeurs à Miami laissaient entendre qu’avec le soutien de Honda et le transfert du moteur à Aston Martin l’an prochain, Red Bull pourrait envisager un autre changement de pilote pour 2026.

Tsunoda pourrait-il rester dans la filière Red Bull sans Honda ? Le soutien de Marko à cette idée semble timide quand on lit sa réponse : "Pourquoi pas ? Mais je ne sous-estimerais pas notre Isack Hadjar !"