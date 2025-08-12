’Je m’adapte à ce que j’ai’ : Verstappen assure que la RB21 n’est pas ’conçue pour lui’

Max Verstappen réfute l’idée que la Red Bull RB21 soit conçue pour lui, alors que Liam Lawson et Yuki Tsunoda n’ont jamais réussi à s’adapter à la voiture et à rivaliser avec lui. Le Japonais est revenu à moins de deux dixièmes en qualifs en Hongrie, mais c’était la première fois qu’il était si proche.

Ce phénomène a été vu en 2019 avec Pierre Gasly, en 2020 avec Alex Albon, et entre 2021 et 2024 avec Sergio Pérez. Mais pour le quadruple champion du monde, ce n’est pas une question de développement ou de conception.

"Conçue pour moi ? Je ne pense pas que ce soit vrai" a tempéré Verstappen. "C’est une discussion totalement ouverte entre tout le monde. Il y a toujours quelques idées à examiner. Je ne peux pas entrer dans les détails."

"C’est très compliqué à expliquer. En Hongrie, rien n’a fonctionné, à Spa, nous avons eu un week-end beaucoup plus compétitif. Je sais que nous ne sommes pas au niveau de McLaren, qui fait un excellent travail cette année, mais c’est étrange pour nous. C’est quelque chose qu’il faut étudier."

Le pilote de 27 ans affirme que la RB21 n’est pas la voiture qu’il souhaite, mais qu’il est simplement capable de s’y adapter mieux que ses coéquipiers : "Je m’adapte simplement à ce que j’ai."

"Ce n’est pas ce que j’aime, c’est juste ce que j’ai. Je dois donc essayer de piloter en conséquence, car c’est la façon la plus rapide de faire le tour de la piste, mais ce n’est pas ce que j’aimerais personnellement. J’aimerais que certaines parties de la voiture soient différentes."

Malgré ses accomplissements et sa réputation le plaçant parmi les meilleurs pilotes de l’histoire, le Néerlandais confirme qu’il n’est pas du genre à se satisfaire facilement : "Bien sûr que oui, mais je ne le fais pas pour montrer aux gens ce dont je suis capable."

"Je le fais parce que je veux être le meilleur possible. Je suis assez perfectionniste dans ce sens, ce n’est jamais assez bien et si je peux bien sûr sortir de la voiture et me dire ’c’est assez bien’, ce n’est pas assez bien, mais c’est plutôt bien."

Même si la monoplace n’est pas conçue pour Verstappen, cela n’empêche pas qu’il y ait un problème de gestion de la deuxième voiture, qui explique le fait que tous les pilotes qui sont confrontés au champion du monde en titre sombrent face à lui.

Les évolutions, le choix des membres d’équipe et de leur affectation ont un effet sur le rythme, sur les stratégies et sur l’ensemble de l’opérationnel lié à la monoplace. Ces pistes sont des hypothèses, mais elles pourraient en partie expliquer l’importance des écarts entre les pilotes de l’équipe de Milton Keynes depuis 2019.