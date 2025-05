Dernière minute : Le frère d’Oliver Oakes mis en détention provisoire

On vient d’apprendre que le frère d’Oliver Oakes, ancien directeur de l’écurie Alpine F1, a été arrêté il y a quelques jours avec une énorme somme d’argent sur lui et et a été accusé de « transfert de biens illicites » par la police britannique.

Oakes a démissionné de son poste de directeur de l’écurie Alpine mardi soir, tandis que son frère, William, a été arrêté jeudi dernier avant d’être inculpé le lendemain. C’est peut-être la raison "personnelle" qui a poussé Oakes à démissionner.

Oliver Oakes s’est depuis envolé pour Dubaï car il semblerait également que certaines voitures de Hitech aient été saisies à leur retour du Moyen-Orient.

William Oakes est toujours en détention et était en possession d’une importante somme d’argent liquide lors de son arrestation dans le secteur de Silverstone Park jeudi dernier, selon la police.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré : "William Oakes, 31 ans, originaire de Rugby, a été inculpé de transfert de biens illicites le vendredi 2 mai après avoir été interpellé dans le secteur de Silverstone Park, dans le Northamptonshire, le jeudi 1er mai, en possession d’une importante somme d’argent liquide. Il a comparu devant le tribunal de première instance de Northampton le samedi 3 mai et a été placé en détention provisoire."

Il figurait parmi les administrateurs de Hitech Grand Prix, la société dont Oliver a pris la pleine propriété neuf jours seulement avant l’invasion russe de l’Ukraine. La famille Oakes entretient des liens étroits avec l’oligarque russe Dmitry Mazepin.

Jusqu’à neuf jours avant l’invasion, elle était détenue à 75 % par l’oligarque Mazepin, père de Nikita, ancien pilote de F1 Haas.

L’entreprise a été initialement créée par Oliver et David Hayle en 2015, avant que Dmitry n’en prenne une participation un an plus tard, lorsque son fils a rejoint l’écurie en Formule 3.

Lorsque la situation entre la Russie et l’Ukraine a éclaté, Oliver a créé la nouvelle société Hitech Global Holdings Ltd le 11 mars 2022.

Cette nouvelle société a été créée pour prendre le contrôle des actions de Dmitry, qui provenaient de sa société d’investissement Bergton Management Ltd., basée à Chypre.

En termes de calendrier, la nouvelle société d’Oliver a été créée trois jours seulement après les sanctions prononcées contre Dmitry et Nikita Mazepin par l’Union européenne et le gouvernement britannique.

Nikita Mazepin a depuis obtenu l’annulation des sanctions contre lui par la Cour de justice de l’Union européenne.