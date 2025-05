Ferrari reconnait des problèmes pour exploiter la performance des pneus neufs

Ferrari aurait pu marquer plus de points avec une meilleure séance de qualification au Grand Prix de Miami. C’est le bilan que tire le directeur de la Scuderia, Frédéric Vasseur, qui reconnait néanmoins que l’équipe a signé le meilleur résultat possible avec ses positions de départ sur la grille.

"Je dirais que oui, si vous ne tenez pas compte des qualifications" a déclaré Vasseur. "On a perdu la possibilité de faire le maximum de points ce week-end. Lors des qualifications, notre tour le plus rapide avec les deux voitures a été réalisé avec des pneus usés et non avec des pneus neufs. Nous n’avons pas été en mesure d’exploiter le potentiel des pneus neufs."

"Le tour que nous avons fait avec les pneus usés n’était pas si mauvais. On devait être 4 et 5. Mais quand les autres ont chaussé des pneus neufs, nous avons perdu les quatrième et cinquième places. Il est clair que c’est là que nous devons nous améliorer, si l’on considère l’ensemble du week-end.

"C’est là que nous devons nous améliorer pour tirer le meilleur parti des pneus neufs et faire un pas en avant. Je pense que le rythme de course est toujours difficile lorsque vous êtes coincé dans le peloton. Mais le rythme était probablement le même que celui de Red Bull et de Mercedes."

"Je pense que McLaren était sur une autre planète. Nous n’avons jamais dit que nous aurions pu nous battre avec McLaren. Mais avec une meilleure position, nous avons accepté de nous battre avec Max et Mercedes."

Le Français admet que les difficultés à trouver de la performance en pneus neufs est une énigme pour le moment : "Si je connaissais la réponse, je ferais un pas en avant et nous aurions réglé le problème entre Q2 et Q3. Il faut toujours exploiter les pneus dans une fenêtre très étroite."

"C’est différent d’un circuit à l’autre, d’un composé à l’autre, d’un temps de piste à l’autre. Et c’est toujours après la séance que l’on se dit ’j’aurais pu faire les choses différemment’. Je pense que nous avons été en mesure de faire un meilleur travail lors des deux ou trois derniers événements, même si la séance de qualification n’a pas toujours été notre meilleure séance."

"Mais samedi a été, de loin, la pire de la saison en termes de qualifications pures, parce que nous n’avons pas du tout exploité le potentiel des pneus. Si vous regardez bien, tout le monde a gagné cinq ou six dixièmes entre les pneus frottés et les pneus neufs, et nous avons perdu deux ou trois dixièmes."

Alors que la question de revenir sur McLaren est encore lointaine, Ferrari a eu plus de problèmes à trouver du grip mécanique sur le circuit de Miami : "Dans la course, c’était clairement le cas, mais ce n’était pas le cas la semaine précédente à Djeddah. Je pense qu’à Djeddah, Charles était plus rapide que les autres à partir du dixième tour, alors qu’il était troisième à la fin."

"Parfois, nous sommes capables de nous battre avec eux, mais ce n’est pas suffisant. Il faut être capable de se battre pendant une course ou autre, mais aujourd’hui nous étions loin. Nous étions loin en raison des caractéristiques de la piste. Nous sommes beaucoup plus limités par l’arrière, ce qui correspond davantage à l’approche de McLaren."