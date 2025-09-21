Sainz est ’extrêmement fier’ de ramener Williams F1 sur le podium
"Je ne peux pas décrire à quel point je suis heureux"
Carlos Sainz a signé l’une des performances remarquables du Grand Prix d’Azerbaïdjan avec la troisième place à l’arrivée. Qualifié en première ligne, il a parfaitement géré sa course pour ramener Williams F1 sur le podium, le premier sous l’ère d’un James Vowles ému aux larmes à l’arrivée.
Si l’on exclut la mascarade du GP de Belgique 2021 qui avait vu George Russell terminer deuxième, c’est le premier podium de Williams depuis 2017. C’était déjà en Azerbaïdjan, et c’était déjà derrière une Red Bull gagnante et une Mercedes deuxième, avec Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas à l’époque.
"Honnêtement, je ne peux pas décrire à quel point je suis heureux, ce que je ressens. C’est encore mieux que mon premier podium. On s’est battu toute l’année, c’était difficile mais on avait le rythme tout l’année. On a prouvé que quand tout se met bout à bout, on peut faire des choses extraordinaires ensemble. Et on a réussi à battre des voitures que je n’aurais pas imaginé battre hier" se félicite Sainz.
"Je suis extrêmement fier de tout le monde chez Williams, l’année a été très difficile mais on a prouvé à tout le monde le grand pas en avant qu’on a fait depuis l’an dernier, mais on est en croissance, on va dans la bonne direction."
A la radio, il a expliqué que c’était le meilleur moment de sa carrière, et il détaille les raisons à cela, puisqu’il reconnait que les difficultés vécues depuis le début de saison rendent ce podium encore plus savoureux.
"J’ai eu des problèmes toute l’année, mais le podium arrive comme ça, et c’est la vie. La vie vous amène parfois de mauvais moments pour en avoir ensuite de très bons qui sont encore meilleurs. C’est une leçon de vie, il faut croire en soi, croire en son équipe, en ses procédures, car tôt ou tard ça paie."
