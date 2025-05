De nouvelles directives de la FIA ont-elles ralenti McLaren F1 à Imola ?

De nouvelles directives techniques de la FIA [TD] pourraient bien changer le cours des trois quarts restants du Championnat du monde de Formule 1 en 2025.

La saison s’est jusqu’à présent largement déroulée conformément aux prévisions, et donc à de nombreuses prédictions d’avant-saison, McLaren, championne du monde des constructeurs en titre, dominant le plateau.

Avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne de dimanche dernier, l’écurie de Woking avait remporté cinq des six Grands Prix disputés, bénéficiant d’une solide avance dans sa lutte pour conserver le titre des constructeurs.

Deux aspects clés du développement des voitures, apparemment un code secret que seule McLaren a réussi à déchiffrer, ont été l’interprétation intelligente du règlement grâce aux ailerons flexibles et la gestion des pneus.

Cette dernière a suscité l’attention de nombreux concurrents, notamment de Red Bull, son plus grand rival.

Cependant, le week-end d’Imola a vu la situation s’inverser : Max Verstappen a remporté une victoire écrasante pour l’équipe. Christian Horner, son directeur, a décrit cette victoire comme « la première fois depuis longtemps que nous avons eu le rythme nécessaire pour vraiment prendre l’avantage et devancer McLaren ».

Il est apparu depuis que la FIA a émis des directives avant le week-end d’Imola, deux décisions qui ont certainement été intéressantes pour les équipes participantes.

La première TD concerne la mesure des matériaux des patins et la manière dont certaines équipes ont trouvé des solutions astucieuses pour réussir les tests d’épaisseur de la planche après la course.

La TD a clarifié le type de matériaux utilisables dans la zone des patins, ainsi que leur montage, afin d’empêcher les équipes de chercher des solutions pour se rapprocher de la limite tout en respectant le test d’épaisseur minimale.

Toute équipe ayant exploité cette zone par le passé pour abaisser sa voiture a dû la surélever pour la course d’Imola. McLaren a-t-elle été impactée ? Red Bull semble le penser.

La deuxième TD, publiée lors d’un échange de communication entre la FIA et Red Bull, clarifiait l’interdiction des méthodes de réduction de la température des pneus par refroidissement externe autre que l’air. Ce changement avait déjà suscité des doutes quant à la manière dont McLaren avait pu utiliser une gestion aussi efficace de ses pneus.

Cette nouvelle pourrait inévitablement laisser penser que cette TD a freiné McLaren et ses progrès pour la gestion de la température des pneus en course. Il est impossible de le dire pour le moment, c’est évidemment à confirmer sur plusieurs Grands Prix.

La TD018, la prochaine directive technique à être publiée (et la plus attendue), arrivera lors du Grand Prix d’Espagne du week-end prochain et entraînera un changement sur les ailerons flexibles à l’avant des voitures, ce qui a déjà donné lieu à des prédictions passionnées quant aux équipes qui pourraient en bénéficier et en souffrir.