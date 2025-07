Bortoleto a ’fait une erreur’ à cause d’une mauvaise décision

Gabriel Bortoleto a fait partie des pilotes qui ont abandonné en course à Silverstone ce dimanche, après une erreur qui a envoyé sa monoplace dans les pneus. Le pilote Sauber F1 reconnait que chausser les pneus slicks était trop risqué et que c’est ce qui a provoqué son erreur.

"Ce n’est pas difficile, j’ai fait une erreur. J’ai décidé de chausser les mediums, pour les slicks, je pensais que la piste allait sécher plus vite entre le vent et le soleil. Je pensais que c’était la bonne décision, je n’attendais pas de pluie après, donc je me suis dit qu’on pourrait gagner quelques places" admet Bortoleto.

"La relance était délicate, peu de grip, j’ai eu une grosse perte de contrôle au virage 1, j’ai essayé de le corriger et je n’ai pas réussi. L’aileron arrière a touché le mur, il était cassé et j’ai préféré m’arrêter en piste plutôt que perdre des pièces."

Le Brésilien a néanmoins salué la performance de son équipier, Nico Hülkenberg, qui a terminé sur le podium pour la première fois de sa longue carrière : "C’est une journée spéciale pour moi, pour l’équipe. J’adore travailler avec Nico."

"C’est un des meilleurs pilotes avec qui j’ai pu travailler, c’est le meilleur équipier que j’ai pu avoir, en tant que personne, en tant que pilote. Je pense qu’il le mérite, il travaille très dur, il fait beaucoup d’efforts et il a été capable cette année de faire des courses exceptionnelles. Il le mérite, c’est juste incroyable."