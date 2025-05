Marko : Le risque de voir Verstappen quitter Red Bull s’est éloigné

Le Dr Helmut Marko n’est plus aussi inquiet que Max Verstappen puisse quitter Red Bull fin 2025.

Des rumeurs persistent selon lesquelles, face à des performances en baisse et à des conflits internes, et à une multiplication des erreurs, même dans les stands, le quadruple champion du monde pourrait quitter le navire juste à temps pour l’entrée en vigueur du règlement radical de 2026.

Mercedes F1 était clairement intéressée par Verstappen l’an dernier, et des rumeurs circulent désormais concernant une offre de 100 millions de dollars par an de la part d’Aston Martin.

"J’ai lu cela aussi," a déclaré Marko, conseiller de Red Bull. "Mais je ne pense pas que cela importe beaucoup à Max. D’une part, il ne gagne pas trop mal chez nous, et d’autre part, il veut juste gagner."

"C’est pourquoi nous devons lui fournir la voiture la plus rapide. Et nous y travaillons. Nous allons bientôt apporter des améliorations à la voiture."

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher a toutefois déclaré qu’il "ne pouvait pas imaginer" que l’évolution d’Imola réduise sensiblement l’écart avec McLaren, tandis que le directeur de l’écurie, Christian Horner, a même nié toute importance de cette amélioration.

Marko, lui, vante la mise à jour d’Imola depuis un certain temps, laissant entendre que si elle ne fonctionne pas, Verstappen pourrait se diriger vers la sortie.

"Je n’y pense pas, car je suis convaincu que tout fonctionnera comme prévu," insiste Marko. "Nous avons identifié nos points faibles et travaillons à des solutions."

Il rejette donc l’idée que Red Bull soit en « crise ».

"C’est une exagération. Il ne faut pas oublier que nous sommes la seule équipe, avec McLaren, à avoir remporté un Grand Prix, et que notre niveau de forme s’est quelque peu amélioré récemment. Mais nous ne sommes toujours pas satisfaits. Nos ambitions sont différentes."

"Nous voulons gagner des courses et des titres. Mais cela nécessite non seulement un pilote exceptionnel, mais aussi la voiture la plus rapide. Nous ne l’avons pas pour le moment. Mais rien n’est perdu. Nous avons encore toutes les chances de remporter les deux titres de champion du monde."

"Ce serait désastreux d’abandonner simplement parce que les choses ne se déroulent pas comme prévu."

Cependant, Marko a récemment déclaré être « très inquiet » que la stagnation persistante chez Red Bull puisse inciter Verstappen à rejoindre une équipe rivale.

"C’est vrai," a-t-il confirmé, "mais cette inquiétude s’est déjà estompée."

"Max est loyal et il s’est ensuite engagé publiquement envers Red Bull. Et cela correspond à ce que je vois en lui aujourd’hui. Il est pleinement concentré sur son travail ici."

"C’est pourquoi je ne pense pas qu’il envisage un changement. Bien au contraire.Je suis convaincu que Max continuera à courir pour Red Bull en 2026."

Il a déclaré avoir eu de nombreuses conversations avec Verstappen au sujet de ses attentes pour 2025.

"Tout le monde, y compris Max, s’accorde à dire que défendre le titre est évidemment l’objectif, mais nous ne pouvons pas présumer de notre réussite."

"Nous ferons tout notre possible, mais personne ne peut s’attendre à ce que nous gagnions à tous les coups."

Verstappen, tout juste père d’une fille, Lily, a confirmé qu’il abordait la saison 2025 d’une manière bien moins « émotionnelle » que ce que suggèrent les médias.

"Bien sûr, le bébé est une exception. Je n’ai jamais été aussi nerveux quand je suis au repos. Mais le reste, c’est juste la course, et je le fais depuis si longtemps que rien ne peut vraiment me faire trembler."

"Je le dis depuis longtemps : une fois qu’on a réalisé son rêve de victoires en Grand Prix et de titres, on est beaucoup plus détendu. Même si on passe une mauvaise journée, cela n’a pas vraiment d’importance. L’important est de savoir comment se remettre sur les rails : il suffit de continuer et de laisser cela derrière soi."

"On devient beaucoup plus calme et on se concentre sur l’avenir. C’est ce que je fais."