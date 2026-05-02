Perez vise quatre années supplémentaires en Formule 1

De retour sur la grille en 2026 avec Cadillac, Sergio Perez ne cache pas son enthousiasme retrouvé ni ses ambitions revues à la hausse. Après une année d’absence en 2025 et une fin d’aventure compliquée chez Red Bull Racing, le Mexicain entend désormais prolonger son aventure en Formule 1 bien au-delà de son contrat actuel.

Interrogé sur la façon dont se passe son retour, le pilote de 36 ans s’est montré particulièrement enthousiaste dans le paddock de Miami.

"Fantastique ! Je réalise à quel point la compétition me plaît."

Et d’insister sur ce qui lui avait manqué : "C’est génial de travailler avec une équipe. J’ai encore beaucoup de cette énergie que l’on met dans un week-end de course."

"C’est un regain de motivation qui a même changé mes plans initiaux. Quand je suis revenu en Formule 1, je pensais que ce serait un court chapitre. Mais maintenant, je veux rester plus longtemps. Je pilote à un haut niveau, je peux encore suivre le rythme."

Sous contrat pour deux saisons avec Cadillac, le vainqueur de plusieurs Grands Prix voit désormais plus loin.

"Mon contrat ici est de deux ans. Mais je pense plutôt à quatre."

"Tant que je suis compétitif, je continuerai. Et ma famille doit être d’accord. Elle l’est. Ma femme et mes enfants sont très heureux que je sois de retour en Formule 1."

Cette ambition est toutefois conditionnée à plusieurs facteurs, notamment la menace Colton Herta. Si l’Américain décroche sa super licence, il risque bien de remplacer le Mexicain ou son équipier Valtteri Bottas.

Malgré cet élan positif, Perez ne cache pas ses réserves sur la génération actuelle de monoplaces.

"Je n’aime pas vraiment ces changements. C’est devenu une Formule 1 complètement différente, à laquelle nous devons tous nous habituer. Mais je pense qu’ensemble, nous pouvons créer un meilleur produit sportif que celui que nous avons actuellement."

"Je comprends la direction que le sport doit prendre pour rester attractif économiquement. Mais il reste encore beaucoup de travail. Au final, nous sommes ici parce que nous aimons courir. Et j’ai le sentiment que nous avons perdu un peu de cette passion."

Comme beaucoup de pilotes, il pointe également les limites liées à la gestion de l’énergie.

"Cela rend la Formule 1 moins amusante qu’avant. Même si certaines évolutions ont été apportées récemment, j’en attends davantage. Les règles changent un peu parce que c’est ce que nous, les pilotes, voulions. Mais ceux qui décident doivent mieux nous écouter, il y a d’autres choses que nous voulons changer."

Revenant sur sa carrière, Perez désigne sans hésiter son coéquipier le plus redoutable : "Max Verstappen est numéro un."

"Mais il n’est pas si loin devant. Bien sûr, il a un talent très spécial, mais si nous avions tous eu une voiture dans laquelle nous étions à 100 % à l’aise, nous aurions tous été très proches."

Enfin, le Mexicain se projette avec lucidité sur les objectifs de Cadillac à moyen terme.

"Laisser quelques équipes derrière nous. Si nous, en tant que nouvelle équipe, y parvenons, ce serait fantastique. Je rêve de battre deux ou trois équipes établies d’ici la fin de l’année."