Verstappen gagne le Sprint d’Austin, double abandon catastrophique pour McLaren F1

Cette deuxième journée du Grand Prix des États-Unis de F1 s’annonce très intense, avec le Sprint à 19h, heure française, qui sera suivi des qualifications pour la course de dimanche, à suivre sur Nextgen-Auto à 23h.

Max Verstappen a signé la pole pour le Sprint, et il devance sur la grille de départ Lando Norris et Oscar Piastri, les deux leaders du championnat. La grosse surprise de cette grille vient de celui qui accompagne l’Australien en deuxième ligne, puisque Nico Hülkenberg a placé sa Sauber quatrième.

George Russell et Fernando Alonso sont en troisième ligne au départ, devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton, qui placent une Williams et une Ferrari en quatrième ligne. Derrière, on retrouve le même schéma avec Alex Albon et Charles Leclerc.

Kimi Antonelli est 11e au départ, aux côtés d’un autre rookie en la personne d’Isack Hadjar. Pierre Gasly se placera 13e avant l’extinction des feux, devant Lance Stroll. Liam Lawson et Oliver Bearman suivent, devant Franco Colapinto et Yuki Tsunoda, puis Esteban Ocon et Gabriel Bortoleto.

18h30 : Malgré les calculs qui placent Verstappen dans la lutte pour le titre face aux McLaren, le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, assure que ce n’est pas un sujet abordé au sein de l’équipe.

18h36 : Mais chez McLaren, on n’exclut pas le risque que comporte la politique d’équité voulue par Andrea Stella et Zak Brown, directeur et PDG respectivement. Et ce dernier va même jusqu’à envisager une défaite comme l’équipe avait subi en 2007 face à la Ferrari de Kimi Räikkönen.

18h43 : Parmi les nouvelles du jour, il semble que Franco Colapinto soit en train de décrocher son ticket pour une saison complète chez Alpine en 2026. Et malgré des débuts difficiles, on ne peut que saluer les progrès de l’Argentin, dans un contexte pourtant très difficile chez Alpine.

18h48 : Pour 2026 également, Cadillac est en train de former ses mécaniciens. Et c’est avec son fournisseur de moteur Ferrari que la nouvelle équipe a commencé à travailler en vue de son arrivée en Formule 1.

18h50 : Felipe Drugovich, l’actuel pilote de réserve d’Aston Martin, a révélé que Lance Stroll a failli tout plaquer au début de la saison 2024, et le Brésilien aurait pu prendre sa place !

18h52 : La température de l’air est de 30 degrés, et l’asphalte est à 44 degrés, soit les mêmes conditions que lors du Sprint Shootout hier.

18h54 : Le Sprint a une longueur de 19 tours sur le circuit d’Austin.

18h55 : Tous les pilotes sont en pneus mediums au départ.

Départ : Très bon départ de Verstappen et de Piastri, mais le Britannique suit Verstappen et derrière, Hülkenberg accroche Piastri qui est envoyé sur Norris ! Norris est éliminé.

Tour 1 : Piastri est arrêté aussi, et Alonso abandonne également. La voiture de sécurité est déployée ! Le replay montre que Hülkenberg et Alonso ont été très optimistes, mais Piastri a fermé la porte aux deux autres et a été percuté, puis envoyé sur Norris.

Tour 2 : Verstappen est en tête devant Russell, Sainz, Leclerc et Hamilton. Albon suit devant Tsunoda et Bearman, puis Gasly et Antonelli. Lawson est 11e devant Ocon, Bortoleto, Stroll, Hülkenberg, Hadjar et Colapinto.

Tour 3 : Hamilton dit qu’il y a des débris en piste "du virage 1 au virage 11".

Tour 4 : Verstappen a l’occasion de revenir à 33 points de Norris et à 55 de Piastri s’il gagne. Les pilotes McLaren peuvent être contents que cela arrive au départ du Sprint, et non en course. La vidéo de l’accrochage est à voir ICI.

Tour 5 : La course va reprendre !

Tour 6 : C’est reparti ! Verstappen garde la tête en relançant très tôt avant le quadruple gauche, et il repousse immédiatement Russell à plus d’une seconde. Sainz est proche mais ne semble pas en mesure d’attaquer.

Tour 7 : Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’36"703, mais Russell est revenu à moins d’une seconde. Sainz est à 1"4 de la Mercedes et garde les Ferrari à bonne distance.

Tour 8 : Verstappen enfonce le clou en 1’36"527, mais Russell s’est rapproché à 7 dixièmes. Sainz est à 2"6 et Leclerc est dans ses échappements. Hamilton est à 1"6 et il a 1"4 d’avance sur Albon. Tsunoda et Bearman sont toujours dans les points. Russell attaque mais semble avoir envoyé Verstappen en piste et le Néerlandais reste devant !

Tour 9 : Leclerc est sous enquête pour un incident avec la Safety Car. Il a par ailleurs perdu beaucoup de temps sur Sainz et voit Hamilton dans son sillage. Et Hamilton dépasse le Monégasque !

Tour 10 : Russell est décroché après son erreur, à 1"5 de Verstappen. Sainz est toujours à 2"5 et Hamilton lui remonte dessus, tout en décrochant Leclerc. Les commissaires ne font pas d’enquête sur Verstappen et Russell.

Tour 11 : L’écart se creuse à 1"8, bien que Verstappen dise que le train arrière n’a pas un bon comportement. Mais pour l’instant, tout a l’air d’aller bien.

Tour 12 : L’écart dépasse allègrement les 2 secondes entre les deux leaders. Sainz est à 2"6, tandis que Hülkenberg se fait passer par Hadjar.

Tour 13 : Verstappen a 2"2 d’avance sur Russell, qui a repoussé Sainz à 2"9. Hamilton et LEclerc suivent et ont décroché Albon. Tsunoda et Bearman sont toujours dans les points et menacés par Antonelli, mais celui-ci ne semble pas en mesure d’attaquer.

Tour 15 : Les écarts sont stables dans le top 8, seul Antonelli s’est rapproché de Bearman et tente de prendre le point de la huitième place à son ancien équipier en F2. Une belle passe d’armes a lieu entre les deux hommes mais Bearman reste devant !

Tour 16 : Antonelli reste dans la zone de détection du DRS derrière la Haas. Leclerc est innocenté pour son infraction à la voiture de sécurité. Ocon et Stroll se sont accrochés et Stroll repart en piste avec une suspension avant cassée ! Un comportement douteux du Canadien, mais les deux amis ont le compte et abandonnent ! La Safety Car est déclenchée et la course va se terminer comme ça. Le replay montre que Stroll a raté son freinage et a harponné violemment Ocon.

Tour 17 : Les 3 derniers tours vont donc être neutralisés. Entre le choix unique de pneus, le peu de dépassements et les 35 % de la course disputés sous voiture de sécurité, on peut douter de la déclaration de Stefano Domenicali selon laquelle les courses plus courtes seraient plus intéressantes...

Tour 18 : Bearman va être placé sous enquête pour avoir coupé la piste dans sa bataille avec Antonelli. Et ce sont 10 secondes de pénalité pour le Britannique, qui a pourtant été poussé par Antonelli dans le virage en question. C’est donc Antonelli qui marquera un point.

Arrivée : Verstappen gagne devant Russell et Sainz. Hamilton et Leclerc suivent devant Albon, et Williams ajoute 9 points à son total, comme Ferrari. Tsunoda est septième et Antonelli inscrit un point. Bearman termine dernier avec sa pénalité.

Verstappen revient à 33 points de Norris et à 55 points de Piastri avec ce double abandon de McLaren, ce qui continue de resserrer la situation et de mettre la pression sur McLaren.

On se retrouve dès 22h40 pour le live de la qualification du GP des Etats-Unis ! Toutes les réactions de ce Sprint à suivre entre temps sur notre site.