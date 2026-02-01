Les débuts des F1 2026 ont été un succès malgré la peur d’un remake de 2014

Cette semaine, la Formule 1 a organisé un shakedown de cinq jours, dans lequel les équipes pouvaient rouler jusqu’à trois jours. L’objectif était de déverminer les F1 2026 loin de l’oeil des médias et du public, pour une raison précise.

Echaudée par un hiver 2014 durant lequel on avait assisté au test de voitures hybrides pas fiables et victimes de nombreux problèmes, la catégorie reine avait prévu des soucis et avait donc rendu possible la fermeture complète des informations si les essais viraient à la catastrophe.

Et pour cause, la première semaine d’essais des moteurs hybrides arrivés en 2014 avait été très compliquée, avec de nombreuses casses mécaniques et des voitures qui ne parvenaient pas à tenir la distance.

Et si les précautions de la F1 ont parfois paru extrêmes cette semaine, alors que les voitures ont très bien roulé, c’est parce que les débuts de 2014 avaient vraiment été plus catastrophiques que tous les scénarios catastrophe imaginés par la Formule 1 et la FIA.

Lors de la première journée, malgré la présence de 11 équipes en F1 à ce moment, seules 8 d’entre elles avaient pris la piste. Et parmi ces 8 teams, deux ne firent pas assez de tours pour signer un chrono, tandis que seulement quatre dépassèrent les 10 tours parcourus.

Ferrari fut l’équipe la plus productive avec 31 tours, et un chrono plus rapide de sept dixièmes face à Mercedes, qui parvint à faire 18 tours. Derrière, Williams était à près de 3 secondes en cette première journée avec Valtteri Bottas, avec seulement 6 tours, et Sergio Pérez avait fait 10 tours dans sa Force India, le tout à 6 secondes du chrono de Kimi Räikkönen dans sa Ferrari.

Jean-Eric Vergne et sa Toro Rosso à moteur Renault avaient réussi 15 tours, et Esteban Gutiérrez avait bouclé 7 tours dans sa Sauber à moteur Ferrari. Vergne avait sauvé la journée de Renault, puisque les équipes Red Bull et Caterham, qui utilisaient le V6 français, n’avaient respectivement bouclé que 3 tours et 1 tour.

Pire, McLaren, Lotus et Marussia étaient en retard et n’avaient pas pris la piste durant cette première journée. La première citée était en retard sur son châssis pour sa dernière année avec Mercedes, avant un passage chez Honda en 2015.

La deuxième était l’équipe d’Enstone totalement exsangue et avait tenté une voiture à deux museaux qui était un fiasco. Enfin, Marussia cherchait encore le montage financier pour participer à la saison, le V6 Ferrari lui coûtant plus cher que le vieux moteur Cosworth, et la nouvelle réglementation ayant coûté cher.

Sur la journée, c’était donc un total de 91 tours qui avaient été bouclés, soit un total de 423,6 kilomètres. Le moteur Ferrari avait effectué 38 tours (176,9 km), contre 34 pour le bloc Mercedes (158,3 km) et 19 pour le V6 Renault (88,4 km).

A titre de comparaison, sept équipes ont roulé lors de la première journée des essais cette année, puisque Ferrari a débuté mardi, McLaren mercredi, Aston Martin jeudi, et Williams n’a pas encore mis sa FW48 en piste.

Et ces sept équipes ont bouclé un total de 629 tours, soit 2929,3 kilomètres pour les sept équipes. Ce sont donc 2500 kilomètres de plus que lors de la première journée de 2014, et la preuve absolue que ces voitures 2026 sont déjà bien plus abouties.