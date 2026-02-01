Horner a ’une histoire inachevée’ avec la F1 mais n’a discuté qu’avec une équipe

Christian Horner a communiqué pour la première fois de manière officielle sur ses liens avec Alpine F1, alors que des rumeurs de plus en plus insistantes font part de sa volonté d’acheter des parts dans l’équipe d’Enstone.

L’ancien directeur de Red Bull, licencié en 2025 après 20 années à la tête de la structure de Milton Keynes, a confirmé qu’il a envie de revenir en Formule 1, mais qu’il ne fera pas un retour à n’importe quel prix.

"J’ai l’impression d’avoir une histoire inachevée en Formule 1. Cela ne s’est pas terminé comme je l’aurais souhaité. Mais je ne vais pas revenir pour n’importe quoi" a déclaré Horner à l’European Motor Show de Dublin ce samedi.

"Je ne reviendrai que pour quelque chose qui peut gagner. Je ne veux pas retourner dans le paddock à moins d’avoir quelque chose à faire. Ce sport me manque, les gens me manquent, l’équipe que j’ai construite me manque."

"J’ai passé 21 années incroyables en Formule 1. J’ai connu une belle carrière, j’ai remporté de nombreuses courses et championnats, et j’ai travaillé avec des pilotes, des ingénieurs et des partenaires extraordinaires. Je n’ai pas besoin de revenir. Je pourrais mettre un terme à ma carrière dès maintenant."

"Je ne reviendrais donc que si l’occasion se présentait de travailler avec des personnes formidables, dans un environnement où les gens veulent gagner et partagent ce désir. Je voudrais être un partenaire plutôt qu’un simple employé, mais nous verrons comment cela se passe. Je ne suis pas pressé. Je n’ai rien à faire."

Le Britannique assure toutefois qu’il n’a pas approché d’autres équipes malgré les rumeurs, et se dit flatté que beaucoup d’observateurs l’imaginent revenir dans plusieurs équipes : "Ce qui est fascinant, c’est que c’est la première fois que je parle à quelqu’un depuis que j’ai quitté Red Bull."

"Dans les médias, je pense avoir rendu visite à toutes les équipes, qu’elles soient en queue de peloton, au milieu du classement ou en tête. Il semble y avoir un certain engouement autour de la question ’que vais-je faire ? Où vais-je aller ?’ En réalité, je ne peux rien faire avant le printemps. Je suis très flatté d’être associé à toutes ces équipes différentes."

Horner a aussi relativisé sa rivalité avec Wolff : "Les gens en ont beaucoup fait autour de la rivalité entre nous. J’a beaucoup de respect pour lui. Il a connu un immense succès. Il a remporté énormément de victoires. Il est très brillant."

"Nous sommes simplement différents, tout aussi compétitifs l’un que l’autre, mais différents. Et le sport serait ennuyeux si tout le monde était gentil et s’aimait. Il faut une rivalité pour susciter un véritable intérêt. Le pire, c’est quand tout le monde est trop gentil et trop copain-copain."