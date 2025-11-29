Consignes de course : McLaren F1 précise les choses au Qatar

Alors que McLaren a bien lancé son week-end du Grand Prix du Qatar bien placée après les qualifications Sprint (pole et 3e place), avec deux pilotes encore en lice pour le titre mondial, Zak Brown a clarifié la position de l’équipe quant à d’éventuelles consignes internes.

Le PDG de McLaren a été catégorique : pas question d’intervenir tant que Lando Norris et Oscar Piastri restent mathématiquement engagés dans la lutte, même à l’approche d’un final qui s’annonce incandescent avec Max Verstappen.

Alors qu’Oscar Piastri s’est placé devant son équipier pour le Sprint qui aura lieu à 15h, heure française, Zak Brown a expliqué que la stratégie de l’équipe restait limpide.

"On avance course par course en ce moment. Nous avons deux pilotes qui peuvent quitter ce week-end en tête du championnat du monde. Oscar pourrait faire un super week-end et Lando connaitre un problème au pire moment. Nous aurions l’air bête d’avoir choisi. Alors comment pourrions-nous faire autre chose que de leur donner à tous les deux les mêmes chances d’essayer de mener le championnat ?"

Pour Brown, l’équation est simple : tant que les deux pilotes peuvent se battre, McLaren n’influence pas la hiérarchie.

"Si nous arrivons à Abou Dhabi et que l’un des deux ne peut plus jouer le titre, alors bien sûr nous demanderons à un pilote d’aider l’autre. Mais tant que nous avons deux garçons capables d’aborder Abu Dhabi en leaders du championnat, ce serait totalement fou de faire quoi que ce soit d’autre que de les laisser se battre au Qatar."

Avant le week-end, Oscar Piastri avait admis que la question d’un soutien à Lando Norris dès le Qatar avait été évoquée. Mais cela a été bref : l’Australien a dit non et fin de la discussion.

Brown confirme : la transparence fait partie du fonctionnement interne.

"On parle de tout. Et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons une si bonne relation de travail avec nos pilotes, Andrea Stella, moi-même et toute l’équipe : nous abordons les sujets. Nous ne nous en cachons pas."

"On ne prétend pas que ces sujets n’existent pas. Quand un éléphant entre dans la pièce, on parle de l’éléphant. Et je ne suis pas sûr d’où vient cette expression… J’espère qu’elle n’offensera pas les éléphants, de nos jours."

L’objectif est de maintenir un environnement clair et sans ambiguïté, surtout lorsque les enjeux sont aussi élevés.

"Oui, on en parle, et nous ne sommes pas timides : nous sommes francs. Et vous savez, ce n’est pas assez clair… c’est très clair. Nous avons deux gars qui peuvent gagner ce championnat, donc nous ne ferons rien différemment tant que la situation n’aura pas changé."