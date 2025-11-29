Cadillac F1 salue ’la bonne attitude’ de Pérez après ses premiers tours

Les premiers tests de Sergio Pérez avec Cadillac F1 ont été positifs, notamment au sujet de la préparation du pilote mexicain, a révélé son nouveau directeur, Graeme Lowdon. La motivation de Pérez s’est vue dans l’équipe, et il était prêt à reprendre le volant sans faiblir.

Selon son patron, l’ancien pensionnaire de Red Bull était en forme physiquement, et il en a profité pour rouler au maximum de ses capacités, et l’équipe a vu qu’il était prêt.

"J’ai pu constater un réel enthousiasme chez Checo" a déclaré Lowdon. "Je pense qu’il fait son retour en Formule 1 avec exactement la bonne attitude. Et c’est une attitude positive de pilote. C’est un vrai pilote de course, mais il n’a pas piloté depuis un certain temps, donc c’était vraiment bien de le voir au volant."

"J’étais curieux de voir comment il se comporterait physiquement, car lorsque vous conduisez ces voitures, en particulier au niveau du cou, c’est une partie du corps très difficile à préparer pour ce qui se passe réellement dans une voiture. Et il s’en est incroyablement bien sorti. C’était donc très encourageant. C’est tout simplement agréable de le voir rouler."

L’objectif de ces premiers tests étaient aussi de familiariser Pérez avec son nouvel environnement, et notamment toutes les personnes avec qui il travaille : "Cela a également été utile pour Checo de s’habituer à travailler avec les membres de son équipe technique."

"Il a bouclé 90 tours un jour et 93 le lendemain, ce qui représente un bon kilométrage. Mais une grande partie consistait à sortir, rentrer, simuler l’arrivée d’une voiture, simuler ce qui se passe en cas d’alarme sur le système ERS."

"Les mécaniciens viennent de différentes équipes, ils ont donc des expériences différentes avec différents groupes motopropulseurs, différentes procédures pour les urgences ERS et ce genre de choses. C’était donc extrêmement utile. Je suis vraiment ravi que nous l’ayons fait."

Mais Lowdon n’oublie pas non plus Bottas, qu’il a hâte de voir travailler à temps plein avec son équipe, car il pense que le Finlandais, comme Pérez, a encore sa place sur la grille de départ.

"Nous l’accueillerons après Abu Dhabi. Je suis impatient. C’est quelqu’un avec qui il est agréable de travailler. Encore une fois, il est très enthousiaste. Mercedes s’est montrée très coopérative et serviable. Je pense que Checo et Valtteri ont encore beaucoup à offrir à la F1."

"S’ils avaient complètement quitté le sport, cela aurait été une perte pour la F1, donc c’est formidable de les avoir dans l’équipe. Ce sont tous les deux des pilotes extrêmement rapides, avec 16 victoires en Grand Prix et 106 podiums à leur actif. Leur expérience est exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir la tâche qui nous attend."