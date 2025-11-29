Un ancien pilote de F1 arrêté pour fraude aggravée et détournement de fonds en bande organisée

L’ancien pilote de Formule 1 Adrian Sutil a été arrêté dans le cadre d’une opération policière internationale coordonnée.

Le journal Bild révèle que les enquêteurs accusent l’Allemand de 42 ans de fraude grave et de détournement de fonds.

Selon le journal allemand, des perquisitions ont eu lieu simultanément dans les propriétés de Sutil à Monaco, en Suisse et à Sindelfingen, et des agents de la police criminelle de Stuttgart l’ont arrêté en Allemagne jeudi matin.

Il a ensuite été conduit devant un tribunal local, où un juge a exécuté un mandat d’arrêt déjà émis. Le parquet de Stuttgart a seulement confirmé que plusieurs propriétés avaient été perquisitionnées en coopération avec les enquêteurs de l’État, refusant de révéler les détails des accusations.

Les sources du Bild font toutefois état de soupçons de "fraude aggravée et détournement de fonds en bande organisée" liés à des transactions de voitures de luxe à Monaco et en Suisse.

Sutil a disparu de la scène publique après avoir mis fin à sa carrière en F1 en 2014, mais il a régulièrement attiré l’attention pour sa collection de voitures haut de gamme. Son garage comprenait notamment une Bugatti Chiron, une Pagani Zonda, une Ferrari Enzo et plusieurs modèles Koenigsegg.

Il n’est pas non plus étranger aux démêlés judiciaires : en 2012, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir blessé l’investisseur de Lotus Eric Lux avec un verre de champagne dans une boîte de nuit de Shanghai.

Les autorités n’ont pas encore confirmé publiquement les motifs sa dernière arrestation. L’ancien pilote de Force India reste présumé innocent.