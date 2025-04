Comment Hamilton a pu avoir son impact sur le style dans le paddock F1

Lewis Hamilton a confié comment il a bousculé les codes vestimentaires de la F1, révélant que ses choix exubérants ont rencontré une forte opposition à ses débuts.

Hamilton est réputé pour ses choix vestimentaires audacieux, notamment le jeudi, lorsqu’il entre pour la première fois dans le paddock F1. Et c’est toujours une attraction pour les photographes. Il y a même des paris amusants sur les couleurs ou le style entre eux !

Son style lui a valu d’entrer dans le monde de la mode et des défilés mais cela n’a cependant pas toujours été le cas : Hamilton se sentait incapable de s’exprimer, surtout au début de sa carrière en F1. Ce n’est qu’en rejoignant Mercedes qu’il a pu sortir de sa coquille.

Dans un article pour Vogue, dont il fait la couverture ce mois-ci, Hamilton a confié qu’il ne se sentait pas « à l’aise » en ne portant que des tenues aux couleurs de ses équipes.

"Juste avant d’arriver en Formule 1, je me souviens avoir été regardé de haut en bas par mon patron (Ron Dennis), et il n’était vraiment pas impressionné par ma tenue."

"J’étais probablement habillé en FUBU et Timbs. Je me souviens m’être dit : ’Zut, il faut vraiment que je rentre dans le moule’. Et mon père s’attendait à ce que je rentre dans le moule aussi."

"Parfois, je m’habillais d’une certaine façon en quittant la maison, puis je prenais la route et je me changeais pour un look ample et stylé. Je sortais et passais la meilleure soirée de ma vie, puis je remettais ce que j’avais porté en sortant de chez moi avant de rentrer."

"Quand j’ai signé en F1, je n’avais le droit de porter que des tenues de l’équipe chez McLaren, et c’était horrible. Je ne me sentais pas à l’aise et je n’avais pas l’impression de pouvoir être moi-même."

Depuis, Hamilton a bousculé les codes, en négociant notamment une certaine liberté avec Mercedes F1. Et certains pilotes osent aussi des tenues plus exubérantes maintenant. C’est notamment le cas de Guanyu Zhou lorsqu’il était chez Sauber.

"J’en suis là maintenant ; impossible de me débarrasser de moi ou de changer ma façon de m’habiller. La réaction a été massive, mais lorsque le sport a constaté l’impact de ma petite apparition, d’autres pilotes ont commencé à faire de même."

"Finalement, j’ai eu le courage de dépasser ces limites et de dire : ’Écoutez, je veux aller en piste avec la tenue que je veux’. C’est bien si certains ont pu suivre, on voit des choses plus sympas dans le paddock, surtout le jeudi. Après notre arrivée, le reste du week-end est forcément un peu plus corporate avec les interviews et les télévisions."