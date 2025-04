Météo F1 - GP d’Arabie saoudite : Des conditions extrêmes attendues à Djeddah

La cinquième manche du championnat F1 2025 se déroulera ce week-end sur le circuit de la Corniche de Djeddah, dans le cadre du Grand Prix d’Arabie saoudite.

Alors que des températures élevées ont régné tout le week-end à Bahreïn, des températures similaires sont prévues pour l’épreuve de Djeddah.

Les première et troisième séances d’essais, vendredi et samedi respectivement, auront lieu avant le coucher du soleil, et les équipes devront composer avec une chaleur étouffante.

La première séance d’essais devrait se dérouler par 35 °C, ce qui représentera un défi de taille pour les pilotes et les équipes. Avec une forte humidité, la température ressentie devrait être encore plus élevée.

Les pilotes devront également composer avec les températures élevées de la piste, qui pourraient atteindre jusqu’à 60 °C par moments.

Les températures de la piste ont posé problème aux pneus à Bahreïn. Cependant, la surface de la piste étant moins abrasive que la semaine dernière, cela devrait être compensé.

Les prévisions pour samedi et dimanche ne seront pas très différentes, les températures de l’air devant rester autour de 30 °C pour les qualifications et le Grand Prix.