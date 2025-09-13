Comment Cadillac F1 et Herta pourraient faire exploser l’intérêt aux USA

Le directeur du Grand Prix des États-Unis, Bobby Epstein, a salué l’impact que Cadillac et la possibilité de voir Colton Herta sur la grille de départ de la F1 pourraient avoir sur l’avenir de sa course.

Cadillac rejoindra la grille de départ la saison prochaine après avoir finalement été acceptée comme 11e équipe en Formule 1, et ce à l’issue d’un processus ardu pour obtenir l’acceptation de la FOM et des équipes, après l’approbation initiale de la FIA.

Sergio Perez et Valtteri Bottas ont été confirmés comme pilotes pour l’année prochaine mais l’équipe a déjà un œil sur l’avenir.

Cadillac a récemment confirmé que Colton Herta, neuf fois vainqueur en IndyCar, serait son pilote d’essai et de développement en 2026, ce qui lui permettra de concilier ce programme avec un baquet en F2 afin d’obtenir sa super licence qui lui permettra de courir en F1 en 2027 s’il réussit.

"Cadillac sera un atout majeur pour nous et pour le sport," nous confie Epstein.

"Ils étaient là le week-end dernier pour le WEC [Lone Star Le Mans], et je pense qu’ils seront très impliqués, en tant que marque, ce qui pourrait être formidable."

"Je réfléchis à toutes les possibilités que nous pouvons envisager ensemble, car c’est un constructeur. Le tour rapide pourrait donc être un tour en Cadillac, une visite des garages Cadillac, ou encore l’idée d’avoir un pilote américain à mettre en avant."

"Cette constellation sera très bénéfique pour nous."

"Et pour le sport, au-delà du COTA et du Grand Prix sur notre circuit, si un pilote américain était titulaire à terme, cela irait beaucoup plus loin. Cela permettrait d’exploser, de passer à la vitesse supérieure."

Epstein a révélé que malgré l’immensité du paddock du circuit d’Austin, il faut construire un garage pour la 11e équipe. Mais cela n’est pas si simple.

Comme d’habitude, le premier garage est occupé par les champions constructeurs de l’année précédente, puis on descend la voie des stands jusqu’au garage final de l’équipe arrivée dernière.

Epstein était convaincu que d’ici le Grand Prix des États-Unis l’année prochaine, le garage ne serait plus occupé par Cadillac.

"Nous devons donc construire de nouveaux garages, car il y a une autre équipe sur la grille. Et quelqu’un m’a dit : ’Vous construisez les garages Cadillac, ce sont ceux où se trouve l’équipe classée dernière."

"Et j’ai répondu : ’Qu’est-ce qui vous fait penser que ce garage sera pour Cadillac ? Parce que je ne m’attends pas à ce qu’ils soient les derniers’."

"Et il m’a répondu : ’Eh bien, c’est le classement de l’année précédente’. J’avais oublié. Donc, automatiquement, par défaut, ce sont les garages Cadillac pour 2026. Mais je me suis dit qu’ils ne seront pas les derniers."