Comment Aston Martin F1 veut éviter le ’chaos’ de développement en 2025

Aston Martin F1 ne veut pas réitérer ses erreurs de 2024 en matière de développement. Aussi, l’équipe a d’autres processus pour éviter de devoir changer les spécifications de la voiture dans de mauvaises conditions. Andy Cowell, le directeur de l’équipe, explique comment les processus évoluent pour parvenir à ce résultat.

"Il y a du travail en cours pour amener des évolutions sur les circuits" a déclaré Cowell. "Nous nous assurons que nous avons une bonne confiance dans ces pièces avant de les amener sur le circuit. Nous examinons également attentivement la façon dont nous quantifions les pièces apportées sur le circuit, afin de nous assurer qu’elles sont meilleures."

"L’année dernière, d’un événement à l’autre et même en cours de week-end, nous changions les spécifications du plancher. Nous ne voulons pas d’un tel chaos sur le circuit. Nous voulons un plan d’introduction soigneusement étudié, avec d’excellents instruments sur la voiture et un ingénieur chargé de l’examiner et de nous donner le feu vert."

"Il faut s’assurer que l’outil que nous utilisons est suffisamment précis pour nous donner le feu vert. Sinon, nous ne faisons que deviner et ce n’est pas une bonne façon de faire de l’ingénierie."

Malgré un début de saison très décevant, Aston Martin continue à progresser, et Cowell est satisfait de ce qui est ressorti du week-end en Arabie saoudite, malgré une qualification en 13e place pour Fernando Alonso en guise de résultat probant : "Djeddah a mis en avant des caractéristiques intéressantes."

"Je pense que la performance de Fernando en qualification à Djeddah était impressionnante. Il a poussé exceptionnellement fort. Les deux pilotes sont exceptionnellement forts. Je pense que cela a peut-être montré que la stabilité de la voiture est un peu meilleure que l’année précédente."

"Mais au bout du compte, ce sont les performances qui comptent. A Djeddah, nous avons fait une analyse intéressante des virages que nous avons creusée au cours des dix derniers jours et des caractéristiques aérodynamiques et dynamiques du véhicule, ce qui nous aidera à progresser."

Aston Martin va essayer de faire progresser son AMR25 sans interférer dans le programme technique de développement sur lequel se consacre Adrian Newey, à savoir la nouvelle réglementation pour 2026. En revanche, l’ingénieur fraichement arrivé devrait "assister à quelques courses cette année et il n’y a pas de doute qu’il donnera des conseils", a confirmé Cowell.