Comment améliorer Monaco ? Les pilotes de F1 ont quelques idées...

Malgré la nouvelle règle des deux arrêts aux stands à Monaco, le Grand Prix ne fut pas forcément plus palpitant que les autres. Deux équipes (Williams F1 et Racing Bulls) ont même réussi à détourner l’esprit de cette règle, en ordonnant à leurs pilotes de ralentir ceux qui le poursuivaient, pour jouer un bon coup stratégique.

Alors que les critiques s’amplifient sur le spectacle proposé sur le Rocher, les pilotes ont fait le point à Barcelone, à froid : que faut-il changer à Monaco ? Peut-on même espérer un Grand Prix avec du spectacle sans trahir l’ADN de ce circuit emblématique du calendrier ?

« C’est une conversation que nous devons avoir entre pilotes - pour peut-être proposer des idées à la FOM et à la FIA pour qu’elles y réfléchissent » a déclaré pour sa part Carlos Sainz, qui a joué avec les stratégies chez Williams F1.

« Je pense qu’il n’y a personne de mieux en F1 que nous, les pilotes – nous sommes dans la voiture et nous réalisons à quel point il est facile de manipuler la course ou de défendre, et de rouler trois ou quatre secondes moins vite tout en finissant dans la même position. »

« Donc nous devons tous—pour le bien du sport—nous asseoir et voir quelle n’est pas la meilleure solution, mais la plus facile à appliquer ou la solution de bon sens. »

« Nous y réfléchirons tous et proposerons des idées pour voir ce qui peut être fait ou non. Évidemment, la FIA et la FOM ont opté pour l’idée des deux arrêts. »

« Clairement, cela n’a pas fonctionné, du moins en milieu de peloton. Bien que j’accueille toujours favorablement quelque chose de nouveau et d’expérimental pour voir si cela peut réellement fonctionner. »

Carlos Sainz est clair sur ce qu’il veut : avant toute décision, que la FIA n’oublie pas les pilotes !

« Tout le monde bénéficierait dans le processus de prise de décision de l’inclusion de nous, les pilotes, dans cette conversation. Je crois vraiment que le sport en bénéficierait si, au lieu d’essayer quelque chose de manière descendante, nous nous asseyions tous ensemble à une table et, avec les idées des pilotes, informions la FOM et la FIA pour élaborer une solution qui fonctionne réellement. »

Distribuer des points le samedi ?

Lando Norris, le vainqueur de Monaco, a avoué avoir « détesté » la règle des deux arrêts aux stands.

Mais que propose-t-il à la place pour pimenter le spectacle ?

« Ça dépend. Monaco n’a jamais été une course passionnante le dimanche. Jamais. Pourtant, c’est la course que tout le monde veut gagner. C’est celle que tout le monde attend le plus chaque saison. »

« Ça a toujours été comme ça. Même certaines des meilleures courses que vous ayez jamais vues – zéro dépassement. »

« Je suis plus partagé sur mes opinions quant à savoir si cela devrait changer autant. Je ne pense pas qu’on arrivera un jour à en faire une grande course. Les bonnes courses ont été celles où il a plu à mi-parcours et des choses comme ça. »

« Je ne dis pas que ça ne peut jamais l’être, je dis juste que ça ne l’a jamais été. Pourtant, tout le monde la connaît comme étant simplement la meilleure course de la saison. »

« Il y a des choses qui peuvent être faites, mais c’est davantage du point de vue de la voiture. Mais c’est aussi une piste. C’est un circuit urbain. »

« Dépasser sur la plupart des circuits urbains est un peu plus délicat, à moins qu’il n’y ait une ligne droite de deux kilomètres comme à Bakou. Monaco n’atteint même pas deux kilomètres de long. »

« Donc je suis plus partagé simplement parce que je ne pense pas que ça ait jamais été autrement. »

Comme d’autres, le pilote McLaren F1 suggère de mettre l’accent sur les qualifications, toujours très spectaculaires, à l’inverse de la course. Quitte à distribuer des points le samedi aussi ?

« Peut-être faudrait-il faire du samedi un événement plus spécial. Des qualifications sur un tour – un samedi plus excitant. »

« Je ne pense tout simplement pas qu’on puisse faire grand-chose le dimanche. Les deux arrêts n’ont pas vraiment amélioré les choses. »

« En fait, cela a probablement provoqué plus de choses du point de vue de l’équipe et de la stratégie, comme nous l’avons vu faire par certaines équipes. Mais chaque équipe y aurait pensé. Si ce n’est pas le cas, alors elles auraient dû. »

« Donc oui, c’est juste mon opinion. Je ne pense pas que cela doive changer autant. Je suis plutôt content. Et du point de vue de George, George peut faire ce qu’il veut. »

Et pourquoi ne pas faire un week-end sprint à Monaco, ou du moins avec deux séances de qualifications ?

« Non. Je pense, encore une fois, que c’est spécial d’avoir juste une course le dimanche. Il y a toujours des opportunités. Des choses peuvent encore se passer – peut-être pas toujours pour la victoire, mais pour les deuxièmes, troisièmes places. Des choses peuvent arriver. Pour les points, des choses peuvent arriver. »

« Parfois, il faut prendre un peu de risque, et parfois la chance est impliquée. »

« Mais comme je l’ai dit, si vous voulez en faire un événement plus grand, faites-en un événement davantage basé sur les qualifications. Je ne pense pas qu’on puisse vraiment changer la course – à moins de réduire la taille des voitures de moitié par rapport à ce qu’elles sont maintenant. »

« C’est juste mon opinion. Je ne pense pas que cela doive changer autant. Ça n’a jamais été autre chose que ce que c’est maintenant. Donc je pense que les gens devraient simplement être contents de ce que c’est. »

Oliver Bearman, qui a vécu un week-end monégasque catastrophique, est du même avis que son homologue de McLaren F1 : la valeur ajoutée de Monaco, c’est les qualifications.

« Je suis d’accord. En regardant les statistiques, ce n’est pas comme si Monaco avait beaucoup de dépassements avant et que maintenant ce n’est plus le cas. Ça n’a jamais été une piste où la course est particulièrement excitante. »

« Les gens doivent juste accepter que le frisson de Monaco se situe le samedi en qualifications. Ce sera toujours une course ennuyeuse avec une piste de cette taille. »

Le pilote Haas F1 met l’accent sur la taille des F1 modernes, même si avec des F1 plus petites, dans les années 80, dépasser était également trop complexe.

« Et malheureusement, avec des voitures de cette taille, rien ne va se passer. Je pense que des voitures plus petites seraient mieux, mais je ne pense pas que cela résoudra tout. »

« Parce qu’il y a 20, 30 ans, c’était le même scénario – pas beaucoup de dépassements. Mais les qualifications, c’est là qu’est le plaisir à Monaco, et c’est une raison de plus pour bien se qualifier – ensuite on n’est pas coincé dans le train. »

Comme son ancien coéquipier chez McLaren F1, Carlos Sainz estime aussi qu’il faudrait mettre l’accent sur le samedi. Donc en attribuant des points ce jour ?

« Je veux toujours courir à Monaco. Je veux toujours essayer de dépasser quelqu’un et ressentir la pression du départ, l’extinction des feux, l’arrêt au stand – cela doit rester. »

« Je suis d’accord avec Lando sur le fait que les qualifications devraient peut-être avoir encore plus d’importance étant donné leur importance là-bas. Mais je reste ouvert d’esprit pour voir si nous pouvons trouver des solutions pour rendre le dimanche un peu meilleur. »

« Parce qu’honnêtement, ce dimanche-là était pénible. Ce n’était pas un bon dimanche pour tous les gars du milieu de peloton derrière moi ou devant moi qui formaient le train. »

« Je ne suis jamais sorti d’une voiture aussi déçu, presque, de toute la situation parce que c’était vraiment, vraiment, vraiment mauvais. C’était très lent – comme le plus lent que j’aie jamais piloté dans une Formule 1. Donc oui, quelque chose à examiner. »

L’espoir du règlement 2026 ?

La révolution réglementaire de 2026 de l’an prochain, avec des F1 plus petites et un mode dépassement presque permanent (avec l’aérodynamique spéciale en virages ou en lignes droites) pourrait-elle améliorer la situation ?

George Russell pense que cela pourrait changer les choses, mais pas de quoi attendre une révolution. Un push to pass est ainsi une autre idée suggérée par le président du GPDA.

« Oui. Monaco a toujours été pareil. Peut-être que le ’manual override’ (dépassement manuel) serait une solution et, il faut gérer tout cela pendant la course. »

« Et si vous avez beaucoup plus de puissance juste pour dépasser quelqu’un dans un endroit non conventionnel, cela ne rendra pas le spectacle pire. »

« Mais une partie de moi pense juste que nous devons accepter Monaco pour ce que c’est. La Formule 1 est meilleure en ayant Monaco au calendrier. C’est la qualification la plus exaltante de la saison. »