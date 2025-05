Norris est fier d’avoir gagné Monaco mais refuse de dévoiler ce sur quoi il travaille

Lando Norris a remporté une pole et une victoire spéciales à Monaco, ses premières dans sa carrière.

Et ces deux performances réalisées le samedi et le dimanche ont été importantes aussi dans l’optique du championnat, alors qu’Oscar Piastri commençait à creuser un peu l’écart.

Comment une victoire à Monaco, maintenant qu’il a eu quelques jours pour y réfléchir, se compare-t-elle à ses précédentes victoires en Formule 1 ?

"C’est spécial pour plusieurs raisons," dit-il à Barcelone.

"Était-ce probablement la course la plus disputée ? Probablement pas, mais c’est Monaco. Est-ce celle qui a le plus de sens ? Celle avec le plus de pression le samedi ? Celle que tout le monde veut gagner ? Alors oui. C’est surtout le sens qu’elle revêt : l’histoire de la semaine elle-même, le circuit, les gens qui y ont gagné. Le prestige du lieu et le type d’événement. Alors, est-ce celle dont je suis le plus fier ? Je dirais que oui. Une victoire dont je me souviendrai toujours. Je pense que c’est tout ce dont tout le monde parle, et même plus. Parce que c’est quelque chose dont vous êtes fier, ce n’est pas n’importe quelle victoire en Formule 1. C’est celle-là. Plutôt cool."

Il a semblé très calme tout le week-end. Calme après la pole, calme après la victoire. C’est ce qu’il ressentait ?

"Dans la voiture, non ! Surtout en qualifications. Je ne pense pas avoir ressenti le moindre calme. Les qualifications à Monaco sont les meilleurs tours de l’année. Je pense que c’est le meilleur en Formule 1, ou tout simplement en sport automobile en général. C’est celui qui procure le plus d’excitation, le plus de peur, le plus d’inconfort. Et en même temps, au moment de franchir la ligne, celui qui vous procure le plus grand sourire. Le samedi, c’est parfait. Le dimanche n’est pas réputé pour offrir la meilleure course de la saison, mais c’était une course formidable pour de nombreuses raisons."

Les points forts et les points faibles de Norris ont été un sujet de discussions ces dernières semaines. Quels sont-ils après ce premier tiers de saison ?

"Honnêtement, je pense que c’est assez évident. C’est assez simple. J’ai clairement expliqué mes difficultés. Les choses que j’ai trouvées plus difficiles, surtout cette saison par rapport aux précédentes. Les samedis ont été beaucoup plus en dents de scie. Mes dimanches – 95 % des courses cette saison – m’ont plutôt satisfait. Bien sûr, il y a encore des courses qui ne se sont pas parfaitement déroulées. Si je repense à Miami et à d’autres courses de ce genre, si je pouvais refaire les choses, bien sûr, je les ferais différemment, mais certaines choses se passent comme elles le font."

"Mes dimanches, j’en suis très satisfait. Je suis toujours très confiant avant les dimanches, et ça l’a été tout au long de la saison. Donc oui, il s’agit juste de peaufiner des petits détails, et c’est surtout la position à laquelle je commence la course. C’est le plus important. Comme je l’ai dit à Monaco, la qualification est le domaine sur lequel j’ai le plus travaillé. C’est celui auquel je consacre le plus de temps et d’efforts, car c’est celui qui me permet de gagner ou non des courses."

Et peut-il nous expliquer ce qu’il fait pour cela ?

"Non," conclut-il avec le sourire.