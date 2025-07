Comme Verstappen, Bearman fustige les règles ’peu naturelles’ de la FIA

Oliver Bearman s’est rangé du côté de Max Verstappen pour critiquer la répression de plus en plus stricte et incohérente de la Formule 1 sur le comportement des pilotes, tant sur la piste qu’en dehors.

Le champion du monde en titre a récemment fustigé la liste croissante de restrictions comportementales et en course imposées par la FIA, arguant qu’elles interfèrent avec l’instinct naturel.

"Dans certaines batailles, on a l’impression de ne pas pouvoir vraiment se lancer à fond," a déclaré Verstappen. "C’est presque contre nature."

"On se demande : ’Est-ce que je peux faire ça, ou vais-je recevoir une pénalité ?’ Ce n’est pas de la course."

Bearman, débutant en F1 à 20 ans, a fait écho à ces propos soulignant que la suspension pour une course de Kevin Magnussen en 2024 était un signal d’alarme.

"Je partage l’avis de Max," dit le pilote Haas F1 qui en est à 15 Grands Prix dans sa carrière.

"La suspension pour une course de Kevin Magnussen l’an dernier en est un bon exemple. Ses infractions à l’époque étaient relativement mineures, mais pas en termes de nombre total de points de pénalité."

"J’ai trouvé cela assez dur pour lui. Il y a eu des moments comme une attaque qui n’a pas fonctionné et où les deux pilotes ont filé droit. Cela n’a fait de mal à personne. Pour une action comme celle-là, qui n’a jamais été dangereuse, il a écopé de deux points de pénalité."

Bearman lui-même a écopé de quatre points de pénalité et d’une rétrogradation de dix places sur la grille lors de son Grand Prix national à Silverstone pour une infraction au drapeau rouge – ce qui, selon lui, reflète un climat trop rigoureux.

"Les points obtenus aujourd’hui peuvent vite s’accumuler. Nous, les pilotes, voulons nous battre roue contre roue, et au final, c’est ce que les fans veulent voir. Si une manœuvre était injuste, je suis également favorable à ce qu’elle soit sanctionnée, mais nous devons trouver un juste équilibre."

Il partage l’avis de Verstappen : l’instinct est de plus en plus freiné par la peur des sanctions.

"Il peut arriver que vous pensiez soudainement en pleine bataille à un point des directives et que vous laissiez donc passer votre adversaire. Et cela semble anormal !"

"Dans le feu de l’action, on n’a pas le temps de se souvenir de toutes les instructions. On prend des décisions en une fraction de seconde. On ne pense certainement pas à un document FIA de cinq pages."

"Je comprends l’approche de la FIA, et nous souhaitons également des évaluations cohérentes des duels. Mais c’est tout simplement difficile dans certaines situations."