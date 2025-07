Pourquoi Williams F1 a des ’résultats médiocres’ pour régler ses problèmes

James Vowles est conscient qu’il manque encore des processus opérationnels à Williams F1 pour intégrer l’élite de la catégorie reine du sport auto. Le patron de l’équipe de Grove détaille les raisons de ces difficultés, et explique pourquoi cela n’est pas encore réglé.

"C’est un problème que nous avons pris un certain nombre de mesures médianes pour contrer cette année" a-t-il déclaré. "Alors, avons-nous bien fait les choses ? Non. Et je reviens toujours sur le fait qu’il faut le bon niveau de simulation pour conduire là où l’on devrait être."

"Ce que nous faisons actuellement, c’est que nous découvrons ces problèmes soit en test VTT [piste d’essai virtuelle], soit en test sur piste réelle, et ce n’est pas la bonne façon de procéder. Mais nous ne disposons pas de l’infrastructure nécessaire."

"Pour l’instant, nous utilisons des êtres humains pour essayer d’estimer où nous devrions être, plutôt que des outils réels pour déterminer où nous devrions être, et cela nous mènera toujours à des résultats médiocres."

"Nous avons quelques solutions en vue pour les prochaines courses, mais il s’agit davantage d’apprendre sur la piste et de réagir à cet apprentissage, et nous sommes donc en retard sur la courbe."

Il dément en revanche qu’il y ait un problème systémique sur la FW47 provoquant les casses de moteur : "Carlos n’a eu aucun problème avec les mêmes sorties de refroidissement. En d’autres termes, d’un point de vue aérodynamique, le refroidissement est parfait."

"Le département aéro a fait un très bon travail d’optimisation. Il a eu des problèmes de température des freins, ce qui est le cas de beaucoup d’équipes. Montréal est l’une des pires de l’année, mais le refroidissement du moteur était bon."

Vowles explique que Williams ne peut pas encore viser le titre et détaille ce qui manque à ses troupes : "Je ne pense pas qu’une partie de notre organisation soit au niveau pour gagner un championnat, quelle qu’elle soit. Et cela inclut les opérations et ce que nous faisons. Il y a un ’mais’ à tout cela."

"Ce que nous avons créé, c’est une culture au sein de cette équipe où il y a une reconnaissance instantanée, et c’est vraiment très frappant, de la main de quelqu’un qui se lève et dit : ’Voilà ce que je n’ai pas fait correctement. Voilà ce que nous allons corriger pour la semaine prochaine. Et voilà ce que nous allons faire à l’avenir."

"Il n’y a pas d’individus au sein de l’équipe qui affirment que nous sommes au bon niveau. C’est tout le contraire. Nous disons que c’est le chemin à parcourir. Pouvez-vous nous donner seulement ces courses ? Et c’est ce que nous allons changer course par course, afin d’améliorer notre situation."

"Cela va de l’arrêt au stand à la stratégie, en passant par la communication avec les pilotes, la communication avec l’ensemble du peloton et l’arrivée des pièces sur la piste. C’est tout ce à quoi on peut penser. Et c’est ce que je recherche, parce que c’est ce genre de culture qui permet de continuer à viser l’excellence, c’est ce que vous recherchez."