’Comme des gosses à la maternelle’ : Red Bull sévèrement taclée pour son attitude en F1

L’ancien pilote de F1 Juan Pablo Montoya a accusé Red Bull de faire preuve d’un comportement digne de l’école maternelle en contestant le résultat du Grand Prix du Canada.

Quelques heures après avoir battu Max Verstappen et offert à Mercedes sa première victoire de la saison, George Russell a été convoqué devant les commissaires sportifs suite au dépôt d’une réclamation de Red Bull, affirmant qu’il avait affiché une intention antisportive.

Cette plainte concernait la conduite de Russell sous la voiture de sécurité en fin de course, suite à un accrochage entre les pilotes McLaren, lorsqu’il a semblé ralentir brusquement devant Verstappen. Horner évoquait aussi "des paroles menaçantes" (une blague pourtant) de Russell envers les points de permis de Verstappen.

La réclamation de Red Bull a finalement été rejetée par les commissaires sportifs, mais l’approche de Red Bull n’a pas impressionné Montoya.

"Je pense que si George a vraiment freiné et arrêté la voiture volontairement, et que Max a dépassé la voiture à cause de cela, alors ils devraient examiner la situation. Mais il était très clair qu’il n’y avait rien de tout ça."

"Mais Red Bull ils agissent comme des gosses à la maternelle. Leur attitude en F1, avec leurs réclamations... Pourquoi protester quand il n’y a rien ? Il faut faire croire qu’on soutient Max coûte que coûte ?"

C’est comme les bagarres qu’on entendait à la radio avant, quand les radios des propriétaires d’écuries étaient ouvertes avec la FIA. On entendait Wolff et Horner s’engueuler, comme s’ils jappaient auprès de la maîtresse. C’est tellement mieux maintenant, sans tout ça."

Verstappen était bien sur la réserve au Canada selon Montoya

Montoya estime également que Verstappen a bien été affecté par la menace d’interdiction de course qui pèse sur lui.

Le Néerlandais n’est qu’à un point de pénalité de déclencher une suspension automatique et devra disputer le prochain Grand Prix d’Autriche sans incident.

Si Montoya a félicité Verstappen pour sa gestion des événements au Canada, le Colombien estime que la situation précaire a perturbé le Néerlandais, quoi qu’il en dise.

"La perspective d’une suspension d’une course affecte le pilotage de Max, même s’il a dit le contraire."

"La dernière chose dont Max a besoin en ce moment, c’est de ne pas courir. Max avait le rythme pour peut-être attaquer George. Il était devant la McLaren."

"Il marquait des points. Et je suis presque sûr qu’il y avait une discussion intense chez Red Bull sur la façon dont il devait se comporter ce week-end. Impossible de continuer comme avant."

"La conversation aurait pu tourner autour de ce que nous relevons publiquement, comme d’habitude, sur ses attaques trop controversées mais Max ne peut pas se permettre d’erreur. On ne peut pas se permettre de renoncer au championnat des pilotes à cause d’une sanction. Il faut juste ramener les points à la maison."

"Il a pris un bon départ, mais il n’a jamais attaqué, jamais. Normalement, on voit Max à fond dès le premier tour, et ce n’était pas le cas. Il a géré la course avec beaucoup de maîtrise émotionnelle."